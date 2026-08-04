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BIST 100 güne düşüşle başladı: 13.399,44 puan

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,08 düşüşle 13.399,44 puandan başladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,08 düşüşle 13.399,44 puandan başladı.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,35 değer kaybederek 13.410,54 puandan tamamladı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 11,10 puan ve yüzde 0,08 azalışla 13.399,44 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,52 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,46 yükseldi.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,96 ile tekstil deri, en çok gerileyen yüzde 0,57 ile gıda içecek oldu.

Küresel piyasalar, Orta Doğu'da devam eden barış müzakerelerine karşın, her an yeni bir çatışmanın patlak verebileceğine yönelik endişelerle karışık seyrediyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret dengesi, JOLTS açık iş sayısı ve dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.300 ve 13.200 puanın destek, 13.500 ve 13.600 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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