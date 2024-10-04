Borsa, altın, kripto para! Yatırımcılar nasıl hareket etmeli?

Borsa, altın, kripto paralarda son durum Haberler.com stüdyosunda ele alındı. Sunucu Abdurrahman Yazıcı'nın konuğu olan Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemal Zehir, yıl sonu enflasyon ve borsa tahminlerinde bulundu.

Türkiye'de son dönemde yapılan vergi düzenlemelerine değinen Cemal Zehir, "İlk defa servet sahibi insanlara yönelik doğrudan vergiler artırıldı. Türkiye'deki yabancı yatırımcılara ilk kez %15 gelir vergisi kondu. İlk defa Hazine'ye doğrudan para akışını sağlayacak vergiler hayata geçirildi." diye konuştu.

"BORSA GELECEK YIL 400 DOLARI GÖRECEK"

Borsada hisse alım satımına vergi uygulanacağı söylentilerinin borsadan ciddi çıkışlara neden olduğunu hatırlatan Zehir, "Türk borsasına yabancıların gelmesi borsayı coşturur. Yüksek faiz yerli yatırımcıyı borsadan uzak tutuyor. Küresel riskler yatırımcıları altına yönlendirdi. Faizler düştükçe borsa daha fazla rağbet görecek. Türk borsası 2025 yılı içerisinde 400 dolarlar seviyesini görecek" diye konuştu.

"ALTIN YIL SONUNDA 3 BİN DOLAR OLUR"

Sunucu Abdurrahman Yazıcı'nın 2025 yılı için altın fiyatının ne olacağına ilişkin sorusunu cevaplayan Prof. Zehir, "Altın fiyatları için 2025 yılında 4 bin dolar seviyesi yüksek bir tahmin.Bu yıl sonu altının ons fiyatı 3 bin dolar olur. Altın fiyatı 2025 yılında 3 bin beşyüz doları aşmaz" dedi.

"TÜRKİYE KRİPTO PARADA AVRUPA'NIN ÖNCÜLERİNDEN"

Kripto paraların gittikçe cazip hale geldiğine değinen Prof. Dr. Cemal Zehir, "ABD'de Cumhuriyetçiler Dolar'ı güçlendirmek istiyorlar. Kamala Harris ABD Başkanı olursa kripto paralar yeni zirveler görebilir. Kripto para sisteminin diğer tarafında görünmeyen bir el var. Türkiye kripto paralarda Avrupa'da ilk 5 ülkeden biri" dedi.

YATIRIMCILARA ALTIN ÖNERİLER

Yatırım yapmak isteyenlere bir sepet önerisinde bulunan Cemal Zehir, "Yatırım portföyü %30 altın, %30 borsa, bir kısmı mevduat bir kısmı da kupon arsalar olabilir" şeklinde konuştu.