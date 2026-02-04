Borçlulara nefes aldıracak düzenleme! SGK prim borçlarında yapılandırma kolaylaştırıldı

Sosyal Güvenlik Kurumu, (SGK) prim borçlarının yapılandırılmasına ilişkin genelge yayımladı. 2026/7 sayılı genelgeye göre; prim borçları yapılandırılmasında teminat koşulları daha esnek hale getirilirken, borçların geri ödenmesine ilişkin takvimde de kolaylaştırıcı adımlar atıldı.

Yeni uygulamanın, özellikle mali sıkıntı yaşayan küçük ölçekli işletmeler ile çiftçilerin üzerindeki prim borcu baskısını azaltması ve ödeme süreçlerini daha sürdürülebilir kılması amaçlanıyor.

50 BİN LİRADAN 250 BİN LİRAYA YÜKSELDİ

SGK'nın yaptığı değişiklikle birlikte, daha önce 50 bin TL olan teminat göstermeden taksitlendirme sınırı 5 kat artırılarak 250 bin TL'ye yükseltildi. Buna göre, borcu 250 bin TL'yi aşmayan vatandaşlardan artık gayrimenkul ya da banka teminatı talep edilmeyecek. Genelge kapsamında 4/b statüsündeki esnaf ve tarım Bağ-Kur'lular, borçlarını taksitlendirmeleri halinde 'borcu yoktur' yazısı alabilecek. Bu uygulama sayesinde sigortalılar, borçlarını öderken ticari faaliyetlerini sürdürebilecek ve resmi işlemlerde sorun yaşamayacak. SGK, ödeme güçlüğü yaşayanlar için ihlal hakkını da genişletti. Daha önce 3 olan taksit aksatma hakkı 4'e çıkarıldı. Bir takvim yılı içinde dördüncü kez gecikme yaşanması halinde tecil bozulacak. Bu düzenleme ile borçlulara ek bir tolerans sağlanmış oldu.

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Geçmişte yapılandırması bozulan borçlular için yeni bir kapı aralandı. Borçların kapatılması halinde, önceki ihlaller 'bozulmuş tecil' olarak değerlendirilmeyecek ve vatandaşlar yeniden yapılandırma başvurusu yapabilecek.

Yeni uygulamada, ödeme gücü sınırlı olan borçlular için ilk 6 ay boyunca yarım taksit esasına dayanan kademeli ödeme planı oluşturulabilecek.

Böylece borçlular, sürece daha düşük tutarlarla başlayarak ödeme düzenini kurabilecek. Düzenlemeden yararlanmak isteyen vatandaşların, SGK birimlerine başvuru yapmaları ve ilk taksiti yatırmaları yeterli olacak.