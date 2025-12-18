Borçlanacaklar dikkat: Yeni yılda çifte zam geliyor

Yeni yıla sayılı günler kala milyonlarca çalışan, emekli adayı ve borçlanma planı yapan vatandaş için kritik bir döneme girildi. Asgari ücrete yapılacak zam, yalnızca maaşları değil; sosyal güvenlikten emekliliğe, primlerden borçlanma bedellerine kadar birçok alanı doğrudan etkileyecek.

1 Ocak 2025 itibarıyla işsizlik maaşı, emeklilik ödemeleri, askerlik ve doğum borçlanmaları ile sigorta primleri yeniden hesaplanacak. Uzmanlar, özellikle yıl sonuna kadar başvuru yapmayanların yeni yılda çok daha yüksek tutarlarla karşılaşabileceğini belirtiyor.

ZAM DALGASI PEK ÇOK KALEMİ ETKİLEYECEK

Asgari ücretteki artış, zincirleme bir etki yaratarak birçok ödeme kalemini yukarı çekecek. İşsizlik ödeneği, isteğe bağlı sigorta primleri, BAĞ-KUR ödemeleri ve ev hizmetlerinde çalışanların primleri yeni yılda yeniden belirlenecek. Avukatlık stajı ve doktora borçlanmaları da bu artıştan etkilenecek başlıklar arasında yer alıyor.

BORÇLANMA PLANLAYANLAR İÇİN ÇİFTE ZAM UYARISI

Askerlik ve doğum borçlanması yapmayı düşünenler için süreç daha da kritik. Yılbaşında hem asgari ücrete zam yapılması hem de prim oranlarının yüzde 45'e çıkarılması bekleniyor. Uzmanlar, bu nedenle yıl bitmeden başvuru yapılmasının önemli bir mali avantaj sağlayacağını vurguluyor. Mevcut sistemde borçlanmalar, brüt asgari ücretin yüzde 32'si üzerinden hesaplanıyor. Bugün için en düşük günlük borçlanma 277 TL, aylık borçlanma ise 8 bin 321 TL seviyesinde bulunuyor. Tavandan borçlanmalarda ise aylık tutar 62 bin 411 TL'ye kadar çıkıyor.

YENİ YILDA MALİYETLER HIZLA YÜKSELECEK

1 Ocak'tan sonra yalnızca prim oranındaki artış devreye girdiğinde bile en düşük günlük borçlanma 390 TL'ye, aylık borçlanma ise 11 bin 703 TL'ye yükselecek. Bu durum, bugün başvuru yapan bir vatandaşın sadece bir aylık borçlanmada 3 bin 382 TL avantaj elde etmesi anlamına geliyor. Tavandan borçlanacaklar için bu fark aylık 25 bin TL'yi aşarken, asgari ücrete beklenen yüzde 20-25'lik artışla birlikte maliyetlerin daha da yükselmesi bekleniyor.

EYT'LİLER İÇİN SÜRE DARALIYOR

Emeklilikte Yaşa Takılanlar kapsamında olup prim günü eksik olanlar için önümüzdeki günler büyük önem taşıyor. Yıl sonuna kadar borçlanma işlemlerini tamamlayan EYT'liler, yeni yıla kıyasla çok daha düşük maliyetle emeklilik hakkı elde edebilecek.

GSS PRİMLERİ ŞİMDİDEN ARTTI

Bazı düzenlemeler ise yıl bitmeden yürürlüğe girdi. 1 Aralık 2025 itibarıyla Genel Sağlık Sigortası prim oranı yüzde 3'ten yüzde 6'ya çıkarıldı. Böylece GSS kapsamında ödenecek en düşük aylık prim 1.560 TL'ye yükseldi.