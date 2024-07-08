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Bomba iddia: En düşük emekli maaşı 12 bin TL'ye çıkarılıyor, rapor Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak

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Milyonlarca emekli maaşlarına yapılacak zammı beklerken Ankara kulislerine düşen son iddia ses getirdi. AK Parti kurmaylarının 10 bin TL olan en düşük emekli maaşının 12 bin TL'ye çıkarılması için harekete geçtiği, konuyla ilgili hazırlanacak raporun hafta içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacağı iddia edildi.

31 Mart seçimlerinde dengeleri değiştiren milyonlarca emekli maaşlarına yapılacak zamma odaklanırken, hükümet son dönemde yaptığı açıklamalarda zamma kapıları kapatmıştı ancak Ankara kulislerine düşen son iddia gündem yarattı.

MİLYONLARCA EMEKLİ ZAM BEKLENTİSİ İÇİNDE

Geçtiğimiz dönemde SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan yüzde 24.73'lük zam, 10 bin TL'nin altında maaş alan emeklilere yansımamıştı. Bu durum, milyonlarca emeklinin hoşnutsuzluğuna neden olmuştu. Bunun üzerine AK Parti'nin ekonomi kurmayları, en düşük emekli maaşını artırmak için çalışma başlattı.

RAKAM 12 BİN TL SEVİYESİNE ÇIKACAK

AK Parti'nin ilk önerisi şu anda 3 milyon kişinin aldığı 10 bin TL'lik en düşük emekli maaşını 12 bin TL seviyesine çıkarmak. Enflasyon farkının belirlenmesiyle birlikte, kök maaş üzerinden yapılan zam oranının en düşük maaşlara yansımadığı gerekçesiyle bu adım atılıyor.

RAPOR HAFTA İÇİNDE ERDOĞAN'A SUNULACAK

AK Parti kurmayları konuyla ilgili hazırladıkları raporu hafta içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacak. İlgili bakanlıklardan da en düşük emekli maaşıyla ilgili mali raporları isteyen kurmayların raporunu inceleyecek olan Erdoğan'ın onay vermesi halinde çalışma hızla Meclis gündemine taşınacak ve Temmuz ayı içinde Meclis'te kabul edilecek.

YIL İÇİNDEKİ İKİNCİ İYİLEŞTİRME

Eğer bu yeni düzenleme de onay alırsa, 2024 yılı içinde en düşük emekli maaşı alanlara ikinci kez iyileştirme yapılmış olacak.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi

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Yorumlar (52)

Mehmet Kan:

Ne bomba ne bomba bütün dertlerimiz bitti hatta yatırım bile yaparız bu artışla.

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Kurt Savaş:

Popilist yaklaşımlara boyun edip her dönem erken emeklilik çıkardığımız sürece emeklinin hiç bir zaman yüzü gülmez. Bir diğer konuda ne zaman doğru vergi vermeyi öğrenirsek o zaman doğru paralar alırız. Doktor ayvukat kuyumcu gibi işler aylık kazancı 17bin göstermeye devam ettikce devlette bunu bile bile göz yumduğu sürece iki yakamız bir araya gelmez

yanıt112
yanıt24
Salih Kurt:

Her gün herkes sürekli vergi veriyoruz. Toplanan vergiden haberin var mı senin kurt savaşcı? Emekliler mi yönetiyor ülkeyi.

yanıt31
yanıt16
VEFA:

EMEKLEYİ bir türlü EMEKLİ yapamadınız gitti. Size de bu yakışır. Harca harca bitmez!...

yanıt26
yanıt3
Emre Ürker:

Bakanların milletvekilleri nin maaşları düşerse asıl bomba haber olur

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6
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SMMM:

Şuna bak ülkenin devlet yapısında düzen kalmadı.Orta oyununa çevirdiniz ülkeyi.

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albatros :

zam değil sadaka demek istemiş sanırım...

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Metehan Eryilmaz:

Emekliye verilmeyen seyyanen zam verilmedikçe sürünmeye devam eder emekli. 2 bin lirayı lütuf sayıyorlar. 3 kilo kıyma parası etmiyor haberleri yok.

yanıt103
yanıt3
Ömer Can:

versin sadaka olsun

yanıt40
yanıt7
Emre Özcan:

Harca harca bitmez A101 düşünsün ??????

112
5
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