Bomba iddia: En düşük emekli aylığı için 3 rakam belirlendi

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Milyonlarca vatandaş asgari ücret ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranlarına kilitlenirken hükümetin ekonomi kurmaylarının masasındaki rakamlar da ortaya çıkmaya başladı. Kulislerde en düşük emekli maaşı için 14 bin, 15 bin ve 16 bin TL'lik senaryolar üzerinde analizler yapıldığı konuşulurken asgari ücret in de 23 bin TL'nin altına düşmeyeceği, ancak 25 bin TL'yi de aşmayacağı yorumları yapılıyor.

Hükümetin ekonomi kurmayları, 2025 yılına ilişkin önemli düzenlemeler için bir araya geldi. Gündemde asgari ücret, en düşük emekli aylığı ve gelir vergisi dilimlerine yönelik kritik başlıklar yer alıyor. Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu öncesi çalışmalar hız kazanırken, kulislerdeki bilgiler kamuoyunun dikkatini çekmeye devam ediyor.

ASGARİ ÜCRETTE YENİ DÖNEMİN İPUÇLARI

2025 yılında uygulanacak asgari ücret, Aralık ayının ilk haftasında başlayacak komisyon toplantılarında netleşecek. Sendikalar, işverenler ve hükümet temsilcilerinin müzakereleri sonucunda şekillenecek olan teklif, son kararı vermesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

RAKAM 23 BİN TL'NİN ALTINA DÜŞMEYECEK

Kulislerden sızan bilgilere göre, 2025 yılı asgari ücretinin 23 bin TL'nin altına düşmeyeceği, ancak 25 bin TL'yi de aşmayacağı tahmin ediliyor. Erdoğan'ın sürpriz bir karar alması beklenmezken, sendikaların yüksek zam talebi ile işverenlerin bütçe dengelerini koruma çabası masadaki pazarlıkların seyrini belirleyecek.

EMEKLİLER İÇİN 3 SEÇENEK

Hükümet, en düşük emekli aylığını artırmaya yönelik çalışmalarını üç alternatif üzerinden yürütüyor. Şu anda 12 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşı için 14 bin, 15 bin ve 16 bin TL'lik senaryolar üzerinde analizler yapılıyor. Mali raporların sonuçlarına göre, 14 bin TL ihtimali daha düşük görünürken, beklentiler 16 bin TL'ye yoğunlaşıyor.

VERGİ SİSTEMİNE DÜZENLEME GELİYOR

Her yıl yeniden değerleme oranına göre artan gelir vergisi dilimleri, özellikle düşük ve orta gelir gruplarını zorlayan yapısıyla eleştirilerin odağında. Asgari ücrete yakın maaş alan çalışanların yıl içinde daha yüksek vergi dilimine geçmesi, maaşlarda düşüşlere yol açarak adaletsizlik yaratıyor.

Bu durum, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının çağrıları üzerine hükümeti harekete geçirdi. Gelir vergisi dilimlerine yönelik yeni bir düzenleme üzerinde çalışılıyor. İlk vergi dilimi oranı olan yüzde 15'in düşürülmesi de gündemde. Ancak düzenlemenin detayları ve oranlar henüz netleşmiş değil. 2025 yılına yönelik ekonomik düzenlemeler, toplumun geniş kesimlerini ilgilendiren önemli değişiklikler barındırıyor. Nihai kararların önümüzdeki haftalarda açıklanması bekleniyor.

Bomba iddia: En düşük emekli aylığı için 3 rakam belirlendi
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (22)

Haber Yorumlarımardinli yiğit:

en düşük emekli maaşının bu şartlar altından en son 30 bin yapılması gerekir.. yoksa millet daha da perişan olur, pazar yerleri ateş pahalısı, insanlar geçinemiyor.

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Haber YorumlarıPunisher null:

alin basiniza calin o paralari

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Haber YorumlarıOktay Yaşar:

dalgamı geçiyonuz

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Haber Yorumlarısoner keskin:

Tüm emeklilere aynı oranda zam yapılmalı ,yoksa yüksek pirim veren emeklilere büyük haksızlık olur , yoksa yüksek pirim yatırmanın hiç bir anlamı kalmaz.

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Haber YorumlarıAli Teke:

Yazıklar olsun hükümet istifa 15 bin maaş mı olur İstifa edin hayatı asagari şartlarda geçmiş emeklinin yüzü sayenizde yüz kat daha düştü İSTİFA İSTİFA BU İŞİ YAPAMIYORSUNUZ

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Haber Yorumlarıhappy:

Emekli yi ne kadar ezebilirseniz o kadar ezin,başka fırsat geçmeyecek elinize.12.500 den 14.000 TL ??

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Haber YorumlarıKardelen:

dilenciye sadaka versen begenmez

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Haber YorumlarıRolf Tolki:

Asgari ücretle geçinemeyen ,emekli maaşı ile nasıl geçinsin ..Kendilerine gelince kepçe ile halka gelince çay kaşığı ,boş tencere hükümet devirir (S Demirel)

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Haber YorumlarıMehmet Mutluay:

uutaanııyoooorum

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Haber Yorumlarısenar:

Yani piyasaya siz şimdiden buradaki artış oranlarına göre zamlarınızı yapın demek oluyor bu.

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