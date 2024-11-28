Bomba iddia: En düşük emekli aylığı için 3 rakam belirlendi

Hükümetin ekonomi kurmayları, 2025 yılına ilişkin önemli düzenlemeler için bir araya geldi. Gündemde asgari ücret, en düşük emekli aylığı ve gelir vergisi dilimlerine yönelik kritik başlıklar yer alıyor. Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu öncesi çalışmalar hız kazanırken, kulislerdeki bilgiler kamuoyunun dikkatini çekmeye devam ediyor.

ASGARİ ÜCRETTE YENİ DÖNEMİN İPUÇLARI

2025 yılında uygulanacak asgari ücret, Aralık ayının ilk haftasında başlayacak komisyon toplantılarında netleşecek. Sendikalar, işverenler ve hükümet temsilcilerinin müzakereleri sonucunda şekillenecek olan teklif, son kararı vermesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

RAKAM 23 BİN TL'NİN ALTINA DÜŞMEYECEK

Kulislerden sızan bilgilere göre, 2025 yılı asgari ücretinin 23 bin TL'nin altına düşmeyeceği, ancak 25 bin TL'yi de aşmayacağı tahmin ediliyor. Erdoğan'ın sürpriz bir karar alması beklenmezken, sendikaların yüksek zam talebi ile işverenlerin bütçe dengelerini koruma çabası masadaki pazarlıkların seyrini belirleyecek.

EMEKLİLER İÇİN 3 SEÇENEK

Hükümet, en düşük emekli aylığını artırmaya yönelik çalışmalarını üç alternatif üzerinden yürütüyor. Şu anda 12 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşı için 14 bin, 15 bin ve 16 bin TL'lik senaryolar üzerinde analizler yapılıyor. Mali raporların sonuçlarına göre, 14 bin TL ihtimali daha düşük görünürken, beklentiler 16 bin TL'ye yoğunlaşıyor.

VERGİ SİSTEMİNE DÜZENLEME GELİYOR

Her yıl yeniden değerleme oranına göre artan gelir vergisi dilimleri, özellikle düşük ve orta gelir gruplarını zorlayan yapısıyla eleştirilerin odağında. Asgari ücrete yakın maaş alan çalışanların yıl içinde daha yüksek vergi dilimine geçmesi, maaşlarda düşüşlere yol açarak adaletsizlik yaratıyor.

Bu durum, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının çağrıları üzerine hükümeti harekete geçirdi. Gelir vergisi dilimlerine yönelik yeni bir düzenleme üzerinde çalışılıyor. İlk vergi dilimi oranı olan yüzde 15'in düşürülmesi de gündemde. Ancak düzenlemenin detayları ve oranlar henüz netleşmiş değil. 2025 yılına yönelik ekonomik düzenlemeler, toplumun geniş kesimlerini ilgilendiren önemli değişiklikler barındırıyor. Nihai kararların önümüzdeki haftalarda açıklanması bekleniyor.