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Kıt kanaat geçinen emekliyi isyan ettirecek "Maaşta kesinti" iddiası

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Orta Vadeli Program'da yer alan sosyal güvenlik sistemi için atılacak adımlar kapsamında belli bir yaşa kadar emekli olup çalışanlardan genel sağlık sigortası primi alınabileceği öne sürüldü. Emeklilerin büyük tepkisini çekmesi beklenen bu iddia için henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Orta Vadeli Program'da yer alan sosyal güvenlik sistemi için atılacak adımlar netleşmeye başladı. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ve 2025-2027 yıllarını kapsayan OVP, ekonomideki üç yıllık yol haritasını çizerken, sosyal güvenlik sistemi ile emeklilik düzenlemelerini de ortaya koymuştu.

Programda 2025 yılının ikinci çeyreği için alınacak önlemler "Sosyal güvenlik sisteminde kişilerin daha çok istihdamda kalmasını teşvik eden, hakkaniyeti ve aktüeryal dengeyi önceleyen düzenlemeler hayata geçirilerek sistemin mali sürdürülebilirliği güçlendirilecektir" cümlesiyle anlatılmıştı. Bu çerçevede tartışılan düzenlemeler de netleşmeye başladı.

BİRÇOK ALTENATİF SEÇENEK MASADA

Hürriyette yer alan habere göre, ekonomi bürokrasisi sosyal güvenlik sisteminde dengeyi sağlamak için birçok seçeneği masaya yatırdı. Tartışılan öneriler arasında çalışan emeklilerden genel sağlık sigortası alınması formülü öne çıktı. Yetkililer, alternatiflerin tartışıldığını belirtirken, belli bir yaşa kadar emekli olup çalışanlardan genel sağlık sigortası primi alınabileceğini belirtti.

GENEL SAĞLIK SİGORTASI ALINMASI ÖNGÖRÜLÜYOR

Halen emeklilik dönemine kadar çalışanlardan toplam yüzde 12,5 genel sağlık sigortası primi kesiliyor. Bu primin yüzde 7,5'u işveren payı olurken, yüzde 5'i ise çalışan payı oluyor. Emekli olduktan sonra emekli maaşını da alarak, çalışmaya devam edenlerde ise sistem değişiyor. Böyle bir durumda çalışanlardan sadece sosyal güvenlik destek primi kesiliyor. Ayrıca bir genel sağlık sigortası primi ödenmesi söz konusu olmuyor. Bu kapsamda tartışılan modelde ise emekli maaşı alarak çalışmaya devam edenlerden, belli bir yaşa kadar genel sağlık sigortası alınması öngörülüyor.

YAŞ SINIRINDA NETLİK YOK

Yaş sınırı için şu anda bir netlik bulunmazken, 55-60 yaş gibi bir kriterin getirilebileceği belirtiliyor. Genel sağlık sigortası primlerinin çalışanın aldığı hangi maaştan kesileceği, alınması öngörülen primlerde işçi-işveren dengesi olup olmayacağı konularında ise çalışmaların sürdüğü ifade ediliyor.

Yetkililer, "Sosyal güvenlik sisteminde dengelerin oturması ve çalışma hayatında oluşan yeni yapı için bir takım kararlar alınması gerekiyor. Seçenekler içinde bu da yer alıyor. Böylece sosyal güvenlikte sürdürülebilir bir denge kurulması, çalışma hayatında da herkes için adil bir sistem oluşturulmasını hedefliyoruz. Masadaki seçenekler benimsenirse, sonrasında yasal düzenleme süreci söz konusu olacak" ifadelerini kullandı.

Kıt kanaat geçinen emekliyi isyan ettirecek
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Ekonomi

Orta vadeli program Sigorta Ekonomi Eğitim Güncel Hukuk

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Yorumlar (34)

dehide:

Gerekli bir hamle esas onlar faydalanıyor hastanelerimizden

23
126
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Doğruya doğru:

iktidar bu sefer kafasına sıkacak gibi

127
10
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Pacey:

Çalışıyorsa emekli mevcut maaşın yetersizliğinden çalışıyor. Kimse keyif için çalışmıyor. Bu milletin sırtından inmeyi ne zaman düşünecek acaba hükümet.

123
12
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fth yılmz:

Oğlummmmmm yalan yanlış haber paylaşmayın ! YETER DA ARTIK

46
22
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Ferit Er:

emeklilerin maaslari yaslarina gore dehistirilsin evli 55 yas ustune 20 bin 45 yasa 10 bin adalet boyle saglanir

11
38
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Yasar Unal:

Sadece almayı çok iti bilen bir maliye bakanı var. 22 yılın nerelere gittiği çok iyi bilinen büyük kayıplarını millete zaten verdiği kısıtlı imkanların bir kısmını geri alarak çözmeye çalışmak gerçekten acınacak bir durum olduğu gibi çözüm de değildir.

40
4
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ÇETİN ASLAN:

yıllarca prim ödemiş olabilir mi bunlar dediklerin

33
0
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Hasan Turk:

Memnunuz hedef 2071.

16
13
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Adam Bey:

Oylar CHP’ye

21
7
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Mehmet Vatandaş:

Eh tabi sosyal güvenlik kurumunu batırma değil bitirdiniz şimdi nereden ne çıkarırız peşindesiniz. Bütün zarar ziyan en baştakinden en alttakine kadar sorumluların mal varlığından alınsın. Özellikle seçimi kaybedeceğimi bilsem de eyt yi çıkarmam deyip çıkaranlardan başlayın.

20
0
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