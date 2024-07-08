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Bomba iddia: 1.8 milyon emeklinin maaşı 12 bin TL'ye yükseltilecek

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Milyonlarca memur ve emekli zamlı maaşlarını almayı beklerken, kök maaşının düşüklüğü nedeniyle maaşı 10 bin TL'nin altında kalan 1.8 milyon emekli içinse ek zam yapılacağı ifade edildi. Kulislere düşen son iddiaya göre hükümetin yaptığı düzenlemeyle en düşük emekli maaşının 12 bin TL seviyesine çıkarılması bekleniyor.

Haziran ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte netleşen zam rakamları doğrultusunda ayarlanan tutarlar milyonlarca memur ve emeklilerin hesaplarında gelecek hafta yatırılmaya başlanacak.

ZAMLI MAAŞI 10 BİN TL'NİN ALTINDA KALANLAR VAR

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, temmuz ayında yüzde 24,73 oranında zam alacak. Ancak kök maaşı düşük olduğu için zamlı maaşı bile halen ödenen 10 bin liranın altında kalacak olan emekliler var.

1.8 MİLYON EMEKLİ İÇİN YENİ DÜZENLEME

Zamlı maaşı 10 bin TL'nin altında kalan emekliler içinse yeni bir düzenleme hazırlığının olduğu ifade edildi. NTV'nin aktardığı bilgilere göre aldığı maaş 10 bin liranın altında kalan 1.8 milyon emekliye ek zam yapılacak.

Bomba iddia: 1.8 milyon emeklinin maaşı 10 binden 12 bin TL'ye çıkarılacak

ANKARA KULİSLERİNİ HAREKETLENDİREN İDDİA

Ek zam düzenlemesiyle ilgili gelişme Ankara kulislerini de hareketlendirirken, rakam da ciddi ciddi telaffuz edilmeye başlandı. Buna göre yapılacak düzenlemeyle en düşük emekli maaşı 10 bin TL'den 12 bin TL'ye yükseltilecek.

RAPOR CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SUNULACAK

AK Parti kurmaylarının hazırlık yaptığı raporu önümüzdeki günler içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunmaları bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onay vermesi halinde düzenleme hızla Meclis gündemine taşınacak.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi

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Yorumlar (7)

Ömer:

En düşük emekli ayliğı gibi bir saçmalıkmı olur. Adam 3600 günden emekli olmuş, eyt 5500 günden 40-42 yaşında olmuş, gereçek emekli yaş 60, 10 bin gün prim ödemiş. Hepsi 12 bin tl maaş alsın. Sizin adaletiniz bumu ?

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Cevap :

Bomba dedikodu olarak algılayın. :))

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Ömer:

Adam gibi zam ver herkes ödediği prime göre maaş alsın.

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Ata_Mete:

En başarılı hükümet halkın ne şekilde yönetilmek istediğini iyi analiz edendir.

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Ben bilmemm:

Hükümet ayrımcılığa bayılır. Normal emeklilere de yapılması gerek. Ona var , buna yok olmaaaz. 35 yıl Max maaştan ödeyerek emekli oldum aldığım 19 bin. 3-5 bin gün ile emekli olanlara 12 bin verirse olmaz.

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Salih Kandıralı:

Öyle rezil bir yönetim var ki, İddialar, yalanlamalar havada uçuşuyor.

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Ömer:

Maçı izlemeye gittiler ordada şansı götürdüler.

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