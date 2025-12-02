Haberler

BOM Karting Takımı, Türkiye Karting Şampiyonası'nda 5 Podyum Derecesi Elde Etti

BOM Karting Takımı, Türkiye Karting Şampiyonası'nda 5 Podyum Derecesi Elde Etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Borusan Otomotiv Motorsport (BOM) Karting Takımı, 2025 MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası'nın 6. ayak yarışlarında 4 farklı kategoride toplam 5 podyum derecesi elde ederek takım birinciliğini korudu. Pilot Ayşe Çebi, Senior kategoride gösterdiği performansla şampiyonluk için önemli bir avantaj elde etti.

Borusan Otomotiv Motorsport (BOM) Karting Takımı, 2025 MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası'nın 6. ayak yarışlarında 4 farklı kategoride toplam 5 podyum derecesi elde ederek takımlar birinciliğini korudu

Borusan Holding'den yapılan açıklamaya göre, İzmit Körfez Karting Pisti'nde düzenlenen yarışlarda BOM Karting pilotları şampiyonadaki başarısıyla sezondaki iddiasını sürdürdü.

Şampiyonada rekabetin en yoğun yaşandığı kategorilerden biri olan Senior kategorisinde pilot Ayşe Çebi yarış boyunca sergilediği performansı, stratejik hamleleri ve yüksek temposuyla öne çıktı.

Topladığı puanlarla şampiyona liderliğine yükselerek önemli bir avantaj elde eden Çebi, hafta sonunu podyum ikinciliğiyle tamamladı ve son ayak yarışları öncesinde şampiyonluğun en güçlü adayı haline geldi.

Senior kategoride mücadele eden pilot Batuhan Emir Saraç ise hafta sonunu 12. sırada tamamladı.

Mini kategoride yarışan pilot Süleyman Cem Karakömür, Rotax Max Challenge Grand Finals'te Türkiye'yi temsil etmesini de sağlayan istikrarlı ve güçlü performansını bu ayakta da sürdürerek podyumun 3. basamağına çıktı ve önemli bir başarıya imza attı.

Junior kategorisinde yarışan pilot Demir Sağım da rakipleriyle olan yakın mücadelesiyle dikkati çekerek 2. sırayı elde etmeyi başardı.

Aynı kategoride mücadele eden diğer BOM Karting sporcularından Oğuz Marangoz 5., Miraç Gültegin ise 7. sırada yarışı tamamlamayı başardı.

Master kategorisinde sporcu Murathan Gür, istikrarlı temposuyla 2. sırayı alırken, takım arkadaşı Muratcan Eğilmez başarılı performansına bir yenisini ekleyerek 3. sırada yer aldı. Böylece BOM Karting, bu kategoride çifte podyum başarısı elde etmiş oldu.

Micro kategoride mücadele eden pilot Zayn Sofuoğlu ise yarış esnasında yaşadığı talihsizlikler nedeniyle, Junior kategoride yarışan Efe Ayhan ise teknik problemler sebebiyle yarışı tamamlayamadan hafta sonunu noktaladı.

2025 MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası finali, 13-14 Aralık'ta düzenlenecek 7. ayak yarışlarıyla devam edecek.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Kabasakal - Ekonomi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü oyuncu hamileliğini tül elbisesiyle kırmızı halıda duyurdu

Ünlü oyuncunun tül elbisesiyle verdiği haber geceye damga vurdu
Burak Özçivit 20 milyona kral oldu

20 milyona kral oldu
Arkadaşına güvenip IBAN numarasını paylaştı, dolandırıcılıktan yargılanıyor

Arkadaşına güvenip IBAN numarasını paylaştı, hayatı kabusa döndü
Türk Eczacıları Birliği uyardı! Bu kahvelere dikkat edin, ölüme sebep oluyor

Türk Eczacıları Birliği uyardı: Ölüme sebep oluyor
Ünlü oyuncu hamileliğini tül elbisesiyle kırmızı halıda duyurdu

Ünlü oyuncunun tül elbisesiyle verdiği haber geceye damga vurdu
Derbiye damga vurdu! Türkiye'nin konuştuğu pozisyon dünya gündeminde

Derbiye damga vuran o pozisyon dünya gündeminde
'Öldürdüğüm adam yapay zeka' diye kendini savunan sanığa ağırlaştırılmış müebbet

"Öldürdüğüm adam yapay zeka" dedi, mahkeme gözünün yaşına bakmadı
Gökhan Zan futbola geri döndü

Siyaseti bırakıp futbola geri döndü
Küba'da 33 kişi sivrisinekler nedeniyle hayatını kaybetti

Sivrisinekler ülkeyi mezarlığa çevirdi! Ölenlerin çoğu daha çocuk
AK Partili Tayyar: Öcalan duvara tosladı

AK Partili isimden gündem yaratacak çıkış: Öcalan fena duvara tosladı
İç kanama geçiren Murat Cemcir'den güzel haber geldi

İç kanama geçiren ünlü oyuncudan güzel haber geldi
ABD, Güney Kore'ye yönelik otomobil tarifesini yüzde 15'e indirecek

Tarihi anlaşma sonuç verdi! Trump'tan piyasaları sarsacak adım
İnci Taneleri ekranlara dönüyor! Tarih verildi

Ekranlara ara veren İnci Taneleri'nin akıbeti belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.