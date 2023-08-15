Bolu Orman Bölge Müdürlüğü 2024 Yılı Bütçe Toplantısı Gerçekleştirildi

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, Gölyaka ve Düzce'de 2024 yılı bütçe toplantılarını gerçekleştirdi. Toplantıda, Düzce Orman İşletme Müdürlüğünün 2023 yılı damga programının gerçekleşmesi ve 2024 yılında karşılaşılabilecek sorunlar ele alındı.

DÜZCE(İHA) – Bolu Orman Bölge Müdürlüğü 2024 yılı bütçe toplantısı Gölyaka ve Düzce'de yapıldı.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü 2024 yılı bütçe toplantıları Gölyaka Orman İşletme Müdürlüğü ve Düzce Orman İşletme Müdürlüğünde yapıldı.

Toplantı Bolu Orman Bölge Müdür Yardımcısı Kemal Yıldız'ın başkanlığında, kurum müdür ve şeflerin katılımı ile gerçekleşti.

Düzce Orman İşletme Müdürlüğünün 2023 yılı damga programının gerçekleşmesi ve bugün itibariyle durum değerlendirmesi yapılan toplantıya, 2024 yılında damga programında karşılaşılabilecek sorunların ele alınması ve endüstriyel üretim ile ilgili konuların istişare edilmesiyle devam edildi.

Damga tertibinin belirlenmesinin ardından sorunlar ve çözümleri görüşülerek toplantı sona erdi. - DÜZCE