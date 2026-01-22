Haberler

Arazi toplulaştırma ve sınır belirleme kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı kararı ile Bolu Köroğlu Dağı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi'nin sınırları yeniden belirlenirken, Tunceli'deki bazı köylerde arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri hayata geçirilecek.

Bolu Köroğlu Dağı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi'nin sınırlarının yeniden belirlenmesi ile Tunceli'nin bazı köylerinde arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetlerinin yürütülmesi kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Aydınlık, Göktepe, Ortaharman ve Sökücek köylerinde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri yürütülecek.

Bir başta karar kapsamında, Bolu Köroğlu Dağı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi'nin sınırları yeniden belirlendi. Kararda bölgenin haritasına da yer verildi.

Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş - Ekonomi
