Ramazan'ın son günlerinde balığa ilgi azaldı, fiyatlar düştü

Bolu'da Ramazan ayının son günlerinde balık tezgahlarındaki ilginin azalmasıyla birlikte hamsinin kilogram fiyatı 150 liraya geriledi. Balıkçılar, Ramazan nedeniyle satışların düştüğünü belirtiyor.

Bolu'da Ramazan ayının son günlerinde balık tezgahlarına ilgi azalırken, fiyatlarda da düşüş yaşandı.

Bolu'nun İhsaniye Mahallesi'nde kurulan balık tezgahlarında Ramazan ayının son günlerinde hareketlilik azaldı. Vatandaşların balığa olan ilgisinin azalması fiyatlara da yansıdı. Özellikle Ramazan'ın son günlerinde hamside bolluk yaşanırken, talebin azalması nedeniyle hamsinin kilo fiyatı 150 liraya geriledi. Uzun yıllardır pazarda balıkçılık yapan İlhan Başaran, Ramazan ayında balığın pek tercih edilmediğini, bu nedenle fiyatların düştüğünü ifade etti.

"Balık çok az satılıyor"

Ramazan ayının başlamasıyla balığın çok az satıldığını belirten Başaran, "İşlerimiz kandil dolayısıyla bugün zayıf olur. Artık bayram da geliyor. İnsanlar evde bayram temizliği yapıyor. Ramazan dolayısıyla balığın susattığını söylüyorlar. Balık çok az satılıyor. Zaten mevsimin de sonuna geliyoruz. Ramazan dolayısıyla herkes tüketmediği için balığın fiyatı düştü. Normalde nisan ayının birinci günü yasağa giriyoruz. Ama bazen havalar soğuk olunca nisan ayının 15. gününe kadar uzatabiliyorlar" dedi.

Pazar tezgahlarında kilogram başına hamsi 150 lira, istavrit 200 lira, Karadeniz somon 450 lira, çupra 500 lira ve levrek 600 liradan satışa sunuluyor. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'dan İslam ülkelerine altı maddelik çağrı

İran'dan Türkiye'yi de yakından ilgilendiren açıklama
Trump'a büyük şok: Hürmüz Koalisyonu başlamadan bitti

Trump'a büyük şok! Bel bağladığı ülkelerin tamamı "Yokuz" dedi
Görüntüler İngiltere'den! İran'ı vuracak füzeler ABD uçaklarına yüklendi

Görüntüler Avrupa ülkesinden! İran'ı vuracak füzeler uçaklara yüklendi
Görüntü Şırnak'ta kaydedildi: Ölümden kaçış anı anbean kamerada

Ölümden kaçış anı kamerada!
İlber Ortaylı'nın cenazesinde büyük ayıp

Cenazede büyük ayıp
İran'dan Körfez'e yoğun saldırı: 7 komşuya 3 binden fazla füze fırlattı

İran komşu demedi, düğmeye bastı! 7 ülkeye binlercesini fırlattı
Netanyahu'dan 2. 'ölmedim' videosu

Yaşadığını kanıtlamaya çalışıyor! Netanyahu'dan yeni görüntü
Görüntü Şırnak'ta kaydedildi: Ölümden kaçış anı anbean kamerada

Ölümden kaçış anı kamerada!
Bahçeli: Ankara ile Tahran'ın ufku aynı yöne bakmaktadır

MHP Lideri Bahçeli'den "Mescid-i Aksa" mesajı: Ankara ile Tahran...
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Lübnan'a yönelik kara harekatına sert tepki

İsrail'in kara harekatına Türkiye'den ilk tepki