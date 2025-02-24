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Bolu'da Hurma Fiyatları 60-350 TL Arasında Değişiyor

Bolu'da Hurma Fiyatları 60-350 TL Arasında Değişiyor
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Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala Bolu'da intihar sofralarının vazgeçilmezi hurma çeşitleri, 60 lira ile 350 lira arasında satışa sunuluyor. Kuruyemişçi Mehmet Erbaş, bütçeye uygun hurma seçeneklerinin bulunduğunu belirtti.

Ramazan ayına sayılı günler kala Bolu'da hurma çeşitleri 60-350 TL arasında tezgahlardaki yerini aldı. Kuruyemişçi Mehmet Erbaş, "Vatandaşın dönüp gitmeyeceği, bütçesine uygun şekilde alabileceği her çeşit hurmamız var" dedi.

11 ayın sultanı Ramazan'ın başlamasına sayılı günler kala sofraların vazgeçilmezi olan hurma çeşitleri İhsaniye Mahallesi'nde kurulan halk pazarındaki tezgahlarda yerini aldı. İftar sofralarının olmazsa olmazı hurmanın fiyatları ise türüne göre değişiklik gösteriyor. Fiyatı, lezzeti ve sağlık açısından faydaları sebebiyle hem sahur, hem de iftar sofralarını süsleyen hurmanın fiyatı 60 lira ile 350 lira arasında satışa sunuluyor. Bolu'da uzun yıllardır kuruyemişçilik yapan Mehmet Erbaş, her kesime hitap eden hurma çeşitlerinin olduğunu ve bütün vatandaşların iftarlarını hurmayla açabileceklerini dile getirdi.

"120 liradan başlayıp 350 liraya kadar çıkıyor"

Ramazan'da 120 liradan başlayıp 350 liraya kadar hurmaların olduğunu aynı zamanda 60 liraya da kutu hurmaların olduğunu belirten Mehmet Erbaş, "Ramazan boyunca tezgahlarda yerini alacak hurma çeşitlerimiz var. Bizde toplam 7 çeşit hurma bulunuyor. Bolu'da en çok hurma çeşidi bende mevcut. Hurma fiyatları 120 liradan başlayıp 350 liraya kadar çıkıyor. Ramazan dolayısıyla bu hurmaları tezgahlara getirdik ki vatandaş iftarını açabilsin" dedi.

"Bütçeye uygun, her çeşit hurmamız var"

Vatandaşların bütçesine uygun her çeşit hurmanın olduğunu söyleyen Erbaş, "Fiyatlar genel olarak pahalı, ucuz bir şey yok zaten. En uygun hurma 120 liradan başlıyor, kutu hurmalar ise 60 liradan başlıyor. Bizde Medine hurması, Cezayir hurması, İran hurması, Tunus hurması, Mezopotamya hurması ve yaş hurma çeşitleri mevcut. Vatandaşın dönüp gitmeyeceği, bütçesine uygun şekilde alabileceği her çeşit hurmamız var. 500, 600, 700, hatta 800 lira civarında hurmalar da var ama onları pek almıyorlar, çünkü pahalı geliyor. Vatandaşın alım gücü düşük, hayat şartları malum, çok pahalı" diye konuştu.

"Ramazan'da daha fazla rağbet bekliyoruz"

Satışların yavaş yavaş başladığını ifade eden Erbaş, "Tezgahı açalı 3 gün oldu, yavaş yavaş satışlar başlıyor. Yeni yeni hareketleniyor, bu da normal. Ramazan'da daha fazla rağbet bekliyoruz ama nasıl olur, olmaz bilemiyorum" ifadelerini kullandı. - BOLU

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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