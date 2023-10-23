Bolu'da Ekolojik Tarım Projesi Başlatıldı

TARIM ve Orman Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) iş birliğinde yürütülen ve Küresel Çevre Fonu (GEF) tarafından finanse edilen 7,2 milyon dolar bütçeli ekolojik tarım projesi, pilot il olarak belirlenen Bolu'da hayata geçirildi.

TARIM ve Orman Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) iş birliğinde yürütülen ve Küresel Çevre Fonu (GEF) tarafından finanse edilen 7,2 milyon dolar bütçeli ekolojik tarım projesi, pilot il olarak belirlenen Bolu'da hayata geçirildi.

FAO, Tarım ve Orman Bakanlığı ile iş birliğinde 'Ekosistem Odaklı Gıda Üretiminin Teşvik Edilmesi Yoluyla Agroekolojik (Ekolojik Tarım) Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi' projesi pilot il Bolu'da hayata geçirdi. GEF tarafından finanse edilen 7,2 milyon dolar bütçeli ekolojik tarım projesiyle, bölgenin toprak dokusuna uygun tohumlar ve yöntemlerle sürdürülebilir tarım, sağlıklı ve erişilebilir üretim yapılması hedefleniyor. Çevre odaklı üretim sisteminin Türkiye'de rol modeli olması planlanan projede saha çalışmalarının ilk etabı başladı. Bolu'da saha ziyareti öncesi toplantı düzenlendi. Toplantıda, Bolu Tarım ve Orman İl Müdürü Zekeriya Ar, il müdürlüğü çalışanları, FAO Tarım Uzmanı Fazıl Düşünceli, Tarla Bitkileri Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Hümeyra Yaman ve enstitüden uzmanlar yer aldı. Toplantıda FAO ekibi tarafından projenin amaçları ve beklenen sonuçlar sunularak, yapılacak uygulamalar ve demonstrasyonlar hakkında değerlendirme ve istişare gerçekleştirildi.

Projeyle yaklaşık 50 bin dekarlık alanda çevreye duyarlı ekolojik tarım yöntemleriyle sağlıklı gıda üretimi için üretici kapasitelerinin arttırılması ve gıda ihtiyaçlarının güvenli bir şekilde temin edilmesine katkıda bulunulmasının amaçlandığı belirtildi. Ayrıca, Bolu'da agroekolojik üretim modeliyle çevreye duyarlı örnek bir üretim modeli inşa edilerek deneyimlerin Orta Asya ülkeleri ile de paylaşılabileceği vurgulandı. Saha ziyaretlerinde ise demonstrasyon yapılacak alanlar noktasal olarak belirlenirken, toprak analiz sonuçlarına göre ekimi yapılacak uygun bitki türleri ve çeşitler için değerlendirmeler yapıldı. Proje kapsamında kurulacak demonstrasyonlar ve ekimi yapılacak ürün ve çeşitler Eylül ayında Prof. Dr. Erhan Akça önderliğindeki FAO ekibi ve bakanlık uzmanlarından oluşan heyetin verdiği, toprak örneklerinin alınmasıyla ilgili uygulamalı eğitimler sonucu alınan toprak örnekleri analizlerinin sonuçları doğrultusunda belirlendi.

Bolu'da sürdürülebilir tarım prensiplerinin yaygınlaştırılmasını hedefleyen proje, ekosistem odaklı gıda üretim modelinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için çalışacak. Projeyle küçük ölçekli tarımsal işletmelerin güçlendirilmesi ve doğal kaynakların korunmasına yönelik ekolojik tarımsal üretim yöntemlerinin yaygınlaştırılması ve yerel tarımsal ürünlerin güçlendirilmesi amaçlanıyor. Proje ile Türkiye'de entegre ve kapsamlı bir agroekolojik yönetim stratejisi geliştirmenin ve tarımsal ekosistemlerin daha sürdürülebilir ve verimli yönetimi için çevre, doğa, iklim değişikliği ve tarım uygulamaları arasındaki etkileşimleri dikkate alarak bütünleşik bir yaklaşımın hayata geçirilmesinin önünü açmak hedefleniyor.