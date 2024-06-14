Boğaz geçiş ücreti zamlandı

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Boğazları'ndan uğraksız geçiş yapan gemiler için belirlenen ücretin 'altın frank' üzerinden 5,07 dolar olacağını açıkladı. Bu zamla birlikte, ücretler 2022 öncesine göre 6,3 katına çıkarılmış olacak. Bakan Uraloğlu, bu adımla devlet hazinesine döviz girişinin artırılacağını ve Türk Boğazları'nın deniz emniyeti, güvenliği ve çevre emniyeti için gerekli altyapıyı ve trafik izleme sistemlerini sürekli olarak güçlendirileceğini belirtti.

39 YIL SONRA İLK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Boğazları'ndan uğraksız geçen gemilerden alınan ücretlerde 1 Temmuz'dan itibaren yeni bir güncelleme yapılacağını duyurdu. Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Türk Boğazları'ndan geçiş ücretlerine ilişkin kararın ayrıntılarını paylaştı.

39 yıl aradan sonra ilk kez 7 Ekim 2022'de boğaz geçiş ücretlerinde zam yapıldığını hatırlatan Uraloğlu, "Türk Boğazları'ndan uğraksız geçen gemilerden alınan ücretlerde 1 Temmuz'da yeni bir güncelleme yapılacak. 2024 Temmuz ayı itibarıyla, Denizcilik Genel Müdürlüğümüzün koordinasyonunda ilgili kurumlarla yapılan çalışmalar neticesinde Cumhurbaşkanı'mızın kararıyla boğaz geçiş ücretlerinde yeni bir güncelleme yapıyoruz. 2023 Temmuz ayında bu ücreti 4,42 dolara çıkarmıştık. Bu yıl ise boğazlardan uğraksız geçen gemilerin 'altın frank' üzerinden tespit edilen ücretleri 5,07 dolar olacak" dedi.

6,3 KATINA ÇIKARILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Boğazları'ndan uğraksız geçen gemilerden alınan ücretlerin bundan sonra her yıl 1 Temmuz'da güncelleneceğini açıkladı. Montrö Sözleşmesi'ne göre, bu gemilerden sağlık denetimi, fener ve tahlisiye hizmetleri için ücret alındığını belirten Uraloğlu, konuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ücretlerin hesaplanmasında gemilerin net tonajı (NRT) esas alınmakta ve birim olarak 'altın frank' kullanılmaktadır, ki bu da altının ons fiyatına endekslenmiştir. Örneğin 10 bin net tonajlı bir gemi, 2022 öncesinde fener, tahlisiye ve sağlık hizmetleri için toplam 3 bin 240 dolar ödemekteydi. Ancak 1 Temmuz 2024 itibarıyla bu gemi için ödenecek ücret 20 bin 370 dolara yükselecek.

Yaptığımız güncellemelerle ücretleri 2022 öncesine göre 6,3 katına çıkarmış olacağız. Bu adımla birlikte devlet hazinemize döviz girişini artırarak Türk Boğazları'nın deniz emniyeti, güvenliği ve çevre emniyeti için gerekli altyapıyı ve trafik izleme sistemlerini sürekli olarak güçlendiriyoruz."