Boeing Hisseleri Air India Uçağının Düşmesiyle Değer Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'li uçak üreticisi Boeing'in hisseleri, Hindistan'da düşen Air India uçağı nedeniyle New York borsasında %8'e yakın değer kaybı yaşadı. Uçakta 230 yolcu ve 12 mürettebat bulunduğu bildiriliyor.

ABD'li uçak üreticisi Boeing'in hisseleri, 200'den fazla kişiyi taşıyan Air India'ya ait bir uçağın Hindistan'ın Ahmedabad kentinde düşmesinin ardından düşüşe geçti.

Şirketin New York borsasında işlem gören hisseleri, Hindistan'ın Gucerat eyaletinin Ahmedabad kentindeki havaalanı yakınlarında bir Air India uçağının düşmesinin ardından açılış öncesi işlemlerde yüzde 8'e yakın değer kaybetti.

Hint medyasındaki haberlere göre, Ahmedabad'daki Sardar Vallabhbhai Patel Uluslararası Havalimanı'ndan Londra Gatwick Havalimanı'na giden bir yolcu uçağı kalkıştan kısa süre sonra düştü.

Hindistan medyasında Air India'nın 171 sefer sayılı uçuşunu gerçekleştiren uçakta bulunan yolcu sayısına ilişkin rakamlar değişiklik gösterirken, India Today, uçakta 230 yolcu ve 12 mürettebat olmak üzere 242 kişinin bulunduğunu öne sürdü.

Öte yandan, "Boeing 787-8 Dreamliner" tipi olduğu kaydedilen uçaktaki yolcu sayısına ya da kazanın sebebine ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş - Ekonomi
Hindistan'da yolcu uçağı düştü

200'den fazla kişinin seyahat ettiği yolcu uçağı düştü
242 kişinin bulunduğu yolcu uçağının düşme anı kamerada

Yolcu uçağının düşme anı kamerada! Adeta alev topuna döndü
Hindistan'daki kaza sonrası Boeing hisseleri çakıldı

Uçak kazası sonrası piyasalarda deprem! Bir anda resmen çakıldı
İlişki vaadiyle buluştukları 3 çocuğu önce dövüp paralarını aldılar

İlişki vaadiyle buluştukları 3 çocuğu önce dövdüler sonra...
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig'in gol kralı 3. Lig'e transfer oldu

Süper Lig'in gol kralı 3. Lig'e transfer oldu
Kümeste tavuklarına bakarken yorgun mermi isabet eden genç yaşamını yitirdi

Tavuklarına bakmak için kümese giren genç, korkunç şekilde can verdi
Sapanca Gölü'ne düşen uçağın enkazı 53 yıl sonra yeniden görüntülendi

Sapanca Gölü'ne düşmüştü! 53 yıl sonra yeniden görüntülendi
Survivor'da yarı finalistler belli oldu! Nagihan Karadere gönlündeki şampiyonu açıkladı

Survivor'da yarı finalistler belli oldu! Gönlündeki şampiyonu açıkladı
68 yıllık sanat yolculuğu defileyle taçlandı: Bedia Akartürk gözyaşlarını tutamadı

Kostümleriyle yıllara meydan okudu! 84 yaşında, tacıyla podyuma çıktı
Ergin Ataman'dan Ali Koç'a tebrik: Galatasaray gibi geri adım atmadı

Ergin Ataman'dan Ali Koç'a tebrik: Galatasaray gibi geri adım atmadı
Sahipsizler'de tartışmalı sahne

Sahipsizler'de tartışmalı yatak sahnesi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.