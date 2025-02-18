Bodrumlu Girişimci, Devlet Desteğiyle Tavuk Çiftliğini Büyüttü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan 25 yaşındaki genç girişimci, devlet desteğiyle kurduğu ve 400 tavukla başladığı çiftliğini, 7 yılda 14 bin tavuk bulunan, günde 12 bin 500 yumurta üretilen işletmeye dönüştürdü.

Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınma Desteklemeleri kapsamında başlattığı Genç Çiftçi Programına başvurarak aldığı hibeyle 2018'de tavuk yetiştiriciliğine adım atan Akça, Tepecik Karaova Mahallesi'ndeki araziye küçük bir çiftlik kurdu.

Çiftlikteki işini titizlikle sürdüren genç girişimci, kısa sürede üretim kapasitesini artırdı.

Modern kümeslerdeki tavukların doğal yemleme tekniğiyle verimini artıran Akça, çiftliğini yaklaşık 14 bin tavukluk işletmeye dönüştürdü.

Akça, "gezen tavuk" damgalı yumurtalarını hem yerel pazarda satışa sunuyor hem de Muğla genelindeki büyük zincir marketlerin şubelerine gönderiyor.

Girişimci Mehmet Ali Akça, AA muhabirine işe başlarken aldığı 30 bin liralık devlet desteğinin kendisi için büyük bir fırsat olduğunu söyledi.

İşe başladığında yalnızca 400 tavuğu olduğunu belirten Akça, "Daha önce su sporları işiyle uğraşıyordum. Devlet desteğini gördüm ve internet üzerinden başvuru yaptım. İlçe Tarım Müdürümüz Durmuş Çakır Bey bana yol gösterdi ve bu işe başladım. İki yıl hem kümesi işletip hem denizcilik sektörüne çalıştım. Daha sonra 1500 tavuğa çıktım. Şu anda bir kümesimde 4 bin, diğerinde ise 10 bin hayvanım var. Günlük 12 bin 500 civarı yumurta üretiyoruz." diye konuştu.

"İşimi severek yapıyorum"

Akça, Bodrum'un yumurta ihtiyacının yüzde 25'lik kısmını kendilerinin karşıladığını ifade etti.

Çevresindekilere örnek olduğunu anlatan Akça, şöyle devam etti:

"Bu işle ilgili bir arkadaşıma öncülük yaptım. O da girişimde bulundu ve başvuru yaptı. 1000 hayvanla bu işe başladı. Ben de elimden geldiği kadar ona destek oluyorum. İlk başta fazlasıyla zorluk çektim ama şu anda işimden çok memnunum, severek yapıyorum. Yabancı olduğum bir işti. 18 yaşında bu işe girmiştim, adım adım alıştım. Bir hayvan 24 ay yumurta verebiliyor. Daha sonra tavuklar kesime gidiyor. Bir kümesimdeki 4 bin hayvan kısa süre sonra kesime gidecek. O kümesi de tadilata sokup 10 bin hayvana çıkartmayı hedefliyorum."

Akça, gelecek yıllarda üretim kapasitesini artırmak istediğini dile getirdi.