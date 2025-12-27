Bodrum turizminin geleceğini masaya yatırdılar

Muğla Valisi İdris Akbıyık'ı ziyaret eden TÜRSAB Başkanı Enver Kantarmış ile Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, Bodrum turizmine ilişkin önemli başlıkları ele aldı.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarette, Bodrum'un turizm vizyonunu güçlendirecek projeler ile kentteki güncel turizm gelişmeleri değerlendirildi. Görüşmede 2026 turizm sezonuna yönelik beklenti ve hedefler masaya yatırılırken, Forum Bodrum'da düzenlenmesi planlanan etkinlikler de gündeme geldi. Ziyarete ilişkin değerlendirmede bulunan TÜRSAB Başkanı Enver Kantarmış, Bodrum'un denizcilik alanındaki mevcut durumu ve sahip olduğu potansiyelin ele alındığını belirterek, kentin marka değerine katkı sunacak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunulduğunu ifade etti. Kantarmış, görüşmenin verimli geçtiğini vurgulayarak, Bodrum turizminin sürdürülebilir şekilde geliştirilmesine yönelik temasların önümüzdeki süreçte de devam edeceğini dile getirdi. - MUĞLA