Bodrum'daki bir restoranda ödenen 27 bin liralık hesap gündem oldu

Muğla'nın Bodrum ilçesi Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olmasıyla birlikte en hareketli sezonlarından birini yaşadı. Yüzbinlerce insanı ağırlayan Bodrum, yine pahalı olan yiyecek içecek fiyatları ile gündeme geldi.

27 BİN TL TUTARINDAKİ HESAP ŞAŞKINA UĞRATTI

Bir tatilci Bodrum'daki bir restorana ait olan adisyonun fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. 27 bin TL tutarındaki hesap görenleri şaşkına uğrattı. Hamburgerden pizzaya çeşitli yiyecek ve içeceklerin yer aldığı hesap fişinde suyun fiyatı ise dikkat çekti.

1 ADET KÜÇÜK SU 68 LİRA

14 Temmuz 2022 gününe ait olan faturada 9 adet 33 ml'lik su için 612 TL ücret yansıtıldı. Bu hesaba göre 1 tane suyun fiyatı 68 liraya denk geliyor. 1 adet hamburger için 395, 1 adet pizza için ise 425 TL ücret alındı. Sigaranın 100 lira olduğu faturada Türk kahvesi 62 lirayken servis ücret için de 3 bin 100 TL fiyat çıkartıldı.

İşte gündem olan o hesap: