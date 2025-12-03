Haberler

Bodrum'da sahte rezervasyon alarmı: "35 aile mağdur oldu"

Güncelleme:
Bodrum'daki The Oba Otel, artan sahte rezervasyon olayları üzerine uyarı afişleri hazırladı ve güvenlik önlemlerini artırdı. Geçen yaz sezonunda 35 ailenin dolandırıldığı belirtilerek, misafirlere güvenilir tatil siteleri kullanmaları yönünde çağrı yapıldı.

Bodrum'da son dönemde artan sahte rezervasyon vakaları, otel işletmelerini harekete geçirdi. Erken rezervasyon adı altında tatil hayali kuran vatandaşların dolandırılması üzerine The Oba Otel yönetimi hem uyarı afişleri hazırladı, hem de güvenlik önlemlerini artırdı.

Geçtiğimiz yaz sezonunda 35 ailenin, tatil için geldikleri The Oba Otel'de rezervasyonlarının olmadığını görünce büyük şok yaşadığı, otelin de mağdur aileleri geri çevirmemek için konaklatmak zorunda kaldığı belirtildi. Olay sonrası otel yönetimi, emniyet ve savcılığa suç duyurusunda bulunurken, sezona gelen tüm misafirleri tek tek bilgilendirerek sahte rezervasyonlara karşı uyardı.

"35 aile dolandırıldı, hepsi hüzünlü bir tatil yaşadı"

The Oba Otel Genel Müdürü Özgür Adıgüzel, sahte rezervasyonların ulaştığı boyuta dikkat çekerek şunları söyledi:

"Yaz sezonu boyunca tam 35 aile, sahte rezervasyon tuzaklarına düşerek kandırıldı. Bu durumu hem savcılığa hem de emniyete ilettik. Otelimize gelen her misafiri tek tek uyardık. Şimdi yüzde 50'ye varan erken rezervasyon kampanyamız yoğun ilgi görüyor. Ancak aynı ilgi dolandırıcıları da harekete geçirmiş durumda. Misafirlerimizden rica ediyoruz. Rezervasyon yaptıkları sitelerin tescilli ve onaylı olmasına özen göstersinler. Sosyal medya üzerinden rezervasyon alan dolandırıcılara itibar etmesinler. Şüpheli bir durumda mutlaka otelimizle veya tur şirketiyle irtibata geçip ödeme yapmadan önce teyit alsınlar. Geçtiğimiz yıl 35 aile mağdur oldu. Biz yardımcı olmaya çalıştık ama tatilleri hüzünlü geçti. Lütfen bilindik ve Kültür ve Turizm Bakanlığı onaylı sitelerden rezervasyon yaptırsınlar, bu çok daha güvenilir olur" - MUĞLA

500
