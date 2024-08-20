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Bodrum'a üç kruvaziyer gemisi geldi

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Muğla'nın Bodrum ilçesine üç kruvaziyer gemisiyle birlikte 4 bin 775 yolcu geldi. Gemiler, Bodrum Cruise Port Limanı'na yanaştırıldı ve yolcular tarihi ve turistik bölgelerde gezinti yaparak alışveriş yaptı. Gemilerin bir sonraki durakları ise Kuşadası, Rodos ve Göcek Limanları olacak.

Muğla'nın Bodrum ilçesine üç kruvaziyerle 4 bin 775 yolcu geldi.

Bahamalar bayraklı 324 metrelik "Norwegian Getaway", 110 metrelik "Emerald Azzurra" ve Malta bayraklı 72 metrelik "Star Clipper" adlı kruvaziyerler, Bodrum Cruise Port Limanı'na yanaştırıldı.

Rodos Limanı'ndan rotasını ilçeye çeviren Norwegian Getaway gemisinde, 4529 yolcu ile 1531 personel, Kuşadası Limanı'ndan gelen Emerald Azzurra kruvaziyerinde 92 yolcu 76 personel, Rodos Limanı'ndan gelen Star Clipper kruvaziyerinde ise 154 yolcu 77 personelin yer aldığı belirtildi.

Pasaport işlemlerinin ardından limandan ayrılan yolcular, tarihi ve turistik bölgelerde gezinti ve alışveriş yaptı.

İlçeyi günübirlik ziyaret eden Norwegian Getaway'in bir sonraki durağı Kuşadası Limanı olacak. Emerald Azzurra Rodos, Star Clipper ise Göcek Limanı'na hareket edecek.

Kaynak: AA / Ekonomi

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