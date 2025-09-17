Bodrum'a Resilient Lady Gemisiyle 2.521 Yolcu Geldi

Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen Resilient Lady adlı yolcu gemisi, 2 bin 521 yolcu getirdi.

Dünyaca ünlü iş adamı Richard Branson tarafından kurulan kruvaziyer şirketi Virgin Voyages'ın Resilient Lady isimli kruvaziyer gemisi, yeniden Bodrum'a geldi. Sabah saatlerinde Rodos Limanı'nda Bodrum'a gelen dev geminin bugünkü seferinde ağırlıklı olarak Amerikalı olmak üzere toplam 2 bin 521 yolcu ve 1161 personel bulunuyor.

Gemi, akşam saatlerinde Yunanistan'ın Mikonos Limanı'na hareket edecek. - MUĞLA