Bodrum'a Resilient Lady Gemisiyle 2.521 Yolcu Geldi

Bodrum'a Resilient Lady Gemisiyle 2.521 Yolcu Geldi
Virgin Voyages'ın Resilient Lady isimli kruvaziyer gemisi, Bodrum'a 2 bin 521 yolcu ve 1161 personel ile geldi. Gemi daha sonra Yunanistan'ın Mikonos Limanı'na hareket edecek.

Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen Resilient Lady adlı yolcu gemisi, 2 bin 521 yolcu getirdi.

Dünyaca ünlü iş adamı Richard Branson tarafından kurulan kruvaziyer şirketi Virgin Voyages'ın Resilient Lady isimli kruvaziyer gemisi, yeniden Bodrum'a geldi. Sabah saatlerinde Rodos Limanı'nda Bodrum'a gelen dev geminin bugünkü seferinde ağırlıklı olarak Amerikalı olmak üzere toplam 2 bin 521 yolcu ve 1161 personel bulunuyor.

Gemi, akşam saatlerinde Yunanistan'ın Mikonos Limanı'na hareket edecek. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
