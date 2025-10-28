Haberler

Bodrum'a 'Mein Schiff 5' ile 2 bin 716 yolcu geldi

Bodrum'a 'Mein Schiff 5' ile 2 bin 716 yolcu geldi
Malta bayraklı 'Mein Schiff 5' adlı yolcu gemisi, Bodrum'a 2 bin 716 yolcu taşıdı. Geminin toplam uzunluğu 295 metre ve değeri 620 milyon dolar.

Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen "Mein Schiff 5" adlı yolcu gemisi, toplam 2 bin 716 yolcu getirdi.

Malta bayraklı 295 metre boyunda, 36 metre genişliğindeki "Mein Schiff 5" sabah saatlerinde İstanbul Limanı'ndan Bodrum'a geldi. Akşam saatlerinde Yunanistan'ın Pire Limanı'na hareket edecek gemide ağırlıklı olarak Almanya vatandaşı olmak üzere toplam 2 bin 716 yolcu ile 977 personel bulunuyor.

2016 yılında Finlandiya'da üretilen dev geminin güncel değerinin 620 milyon dolar olduğu bildirildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
