Bodrum'a 'Mein Schiff 5' ile 2 bin 716 yolcu geldi

Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen "Mein Schiff 5" adlı yolcu gemisi, toplam 2 bin 716 yolcu getirdi.

Malta bayraklı 295 metre boyunda, 36 metre genişliğindeki "Mein Schiff 5" sabah saatlerinde İstanbul Limanı'ndan Bodrum'a geldi. Akşam saatlerinde Yunanistan'ın Pire Limanı'na hareket edecek gemide ağırlıklı olarak Almanya vatandaşı olmak üzere toplam 2 bin 716 yolcu ile 977 personel bulunuyor.

2016 yılında Finlandiya'da üretilen dev geminin güncel değerinin 620 milyon dolar olduğu bildirildi. - MUĞLA