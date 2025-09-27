Haberler

Bodrum'a Lüks Yolcu Gemisi Europa 2 Geldi

Bodrum'a Lüks Yolcu Gemisi Europa 2 Geldi
Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen 'Europa 2' adlı yolcu gemisi, 481 yolcu ile 371 mürettebat taşıyor. Gemi, lüks tatil imkanları sunarak akşam saatlerinde Yunanistan'a hareket edecek.

Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen "Europa 2" adlı yolcu gemisi, 481 yolcu getirdi.

2013 yılında Fransa'da üretilen 225 metre boyunda, 30 metre genişliğindeki Europa 2, sabah saatlerinde Mikonos'tan Bodrum'a geldi. Malta bayraklı gemide çoğunluğu Alman olmak üzere toplam 481 yolcu ile 371 mürettebat bulunuyor. Gemi, akşam saatlerinde Yunanistan'ın Paros Limanı'na hareket edecek. 500 yolcu kapasiteli gemi, misafirlerine lüks tatil imkanı sunuyor. Yolcular için geniş alanlar sunan gemide 7 restoran, 6 bar, yüzme havuzu, spor salonu, spa ve golf simülatörleri bulunuyor.

