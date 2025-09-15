Haberler

Bodrum'a İki Yeni Yolcu Gemisi Geldi

Bodrum'a İki Yeni Yolcu Gemisi Geldi
Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen 'Luminara' ve 'Aroya' adlı yolcu gemileri, toplamda 2 bin 528 yolcuyu kendisiyle birlikte getirdi. Luminara, ilk kez Bodrum'u ziyaret ederken, Aroya ise İstanbul'dan geldi.

Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen "Luminara" ile "Aroya" adlı yolcu gemileri, 2 bin 528 yolcu getirdi.

Malta bayraklı 242 metre boyundaki Luminara, sabah saatlerinde Kuşadası Limanı'ndan Bodrum'a geldi. Bodrum'u ilk kez ziyaret eden gemide ağırlıklı olarak Amerikalı yolcular olmak üzere toplam 286 yolcu ile 377 personel bulunuyor. Bu yıl inşası tamamlanıp denize indirilen gemi, gece saatlerinde Rodos Limanı'na hareket edecek. İlçeye gelen diğer gemi ise Malta bayraklı 335 metre boyundaki Aroya. Sabah saatlerinde İstanbul Limanı'ndan Bodrum'a gelen gemide ağırlıklı olarak Suudi yolcular olmak üzere toplam 2 bin 242 yolcu ile 1128 personel bulunuyor. Gemi, akşam saatlerinde Said Limanı'na hareket edecek. - MUĞLA

