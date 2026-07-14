Bodrum'a iki kruvaziyerle 3 bin 292 turist geldi

Muğla'nın Bodrum ilçesine "Aroya" ve "National Geographic Orion" adlı iki kruvaziyer, 3 bin 292 turist getirdi.

Marmaris Limanı'ndan gelen Malta bayraklı 335 metre uzunluğundaki "Aroya" Bodrum Limanı'na yanaştı. Gemide çoğu Rus uyruklu 3 bin 207 yolcu ve 1119 personel bulunduğu belirtildi.

Kuşadası Limanı'ndan gelen Bahama bayraklı, 102 metrelik "National Geographic Orion" da sabah limana demirledi. Gemide, çoğunluğu ABD'li 85 yolcu ile 70 personel bulunuyor.

Gemilerden inen turistler, pasaport işlemlerinin ardından Bodrum çarşısını gezdi, tarihi mekanları ziyaret etti.

"Aroya"nın akşam Kaş Limanı'na, "National Geographic Orion"un ise gece Leros Limanı'na gitmek üzere ilçeden ayrılacağı öğrenildi.