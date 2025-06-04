Bodrum'a İki Kruvaziyer Gemisiyle 2 Bin 643 Turist Geldi

Bodrum'a İki Kruvaziyer Gemisiyle 2 Bin 643 Turist Geldi
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Muğla'nın Bodrum ilçesi, 'Brilliance of the Seas' ve 'Ilma' adlı kruvaziyer gemileriyle toplamda 2 bin 643 turisti ağırladı. Gemiler, gümrük işlemlerinin ardından yolcularıyla birlikte yeni limanlara hareket etti.

Muğla'nın Bodrum ilçesine, "Brilliance of the Seas" ve "Ilma" kruvaziyerleriyle 2 bin 643 yolcu geldi.

Limasol Limanı'ndan yola çıkan Bahamalar bayraklı 294 metrelik "Brilliance of the Seas" adlı gemi, Bodrum'daki Cruise Port Limanı'na geldi.

Gemideki çoğunluğu ABD'li turistler, gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrıldı.

Akşam saatlerinde Kuşadası Limanı'na hareket edecek gemide 2 bin 285 yolcu ve 864 personel bulunduğu bildirildi.

Mikonos Limanı'ndan ilçeye ilk kez gelen Malta bayraklı 207 metrelik "Ilma" isimli kruvaziyer de limana yanaştırıldı.

Günübirlik gelen ve akşam saatlerinde Santorini Limanı'na hareket edecek gemide ağırlıklı ABD'li 358 yolcu ve 380 personelin bulunduğu belirtildi.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Ekonomi
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