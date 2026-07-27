Bodrum'a iki yolcu gemisi demirledi

Bahama bayraklı 'Emerald Azzurra' ve Palau bayraklı 'Astoria Grande' isimli yolcu gemileri Bodrum'a geldi.

110 metre uzunluğundaki Bahama bayraklı 'Emerald Azzurra', Mikonos Limanı'ndan geldi. Gemide çoğunluğu Amerikalı olmak üzere toplam 97 yolcu ve 77 personel bulunuyor. Lüks geminin, akşam saat 22.00'de Rodos Limanı'na hareket etmesi planlanıyor. 193 metre uzunluğundaki Palau bayraklı 'Astoria Grande' ise Yunanistan'ın Volos Limanı'ndan giriş yaptı. Ağırlıklı olarak Rus yolcuların yer aldığı gemide 915 yolcu ve 428 personel görev yapıyor. Astoria Grande'nin akşam saat 18.00'de Antalya Limanı'na hareket edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı