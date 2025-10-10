Bodrum'a Gelen Star Legend Yolcu Gemisi 277 Yolcu Getirdi

Haberler

Bodrum ilçesine gelen Star Legend adlı yolcu gemisi, 277 yolcu ile Kuşadası Limanı'ndan hareket etti. Gemide ağırlıklı olarak Amerikalı turistler bulunuyor ve akşam saatlerinde Santorini'ye hareket edecek.

Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen Star Legend adlı yolcu gemisi, 277 yolcu getirdi.

Bahamalar bayraklı 159 metre boyundaki Star Legend sabah saatlerinde Kuşadası Limanı'ndan ilçeye geldi. Gemide ağırlıklı olarak Amerikalı olmak üzere toplam 277 yolcu ile 203 personel bulunuyor. Yolcu gemisi, akşam saatlerinde Yunanistan'ın Santorini Limanı'na hareket edecek. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
