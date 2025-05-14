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Bodrum'a Demir Attı: Dev Kruvaziyer 'Resilient Lady'

Bodrum'a Demir Attı: Dev Kruvaziyer 'Resilient Lady'
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'Resilient Lady' adlı dev kruvaziyer, Bodrum'a demir atarak kent ekonomisine canlılık kattı. 2 bin 548 yolcu taşıyan gemi, tarihi sokakları gezerek Bodrum turizmine katkıda bulundu.

'Resilient Lady' adlı dev kruvaziyer Muğla'nın Bodrum ilçesine demir attı.

Bahamalar bayraklı 265 metrelik gemi, saat 08.00'de Rodos Limanı'ndan gelerek Bodrum'a yanaştı. Gemide büyük bölümü Amerikalı olmak üzere toplam 2 bin 548 yolcu ile bin 135 personelin bulunduğu bildirildi. Gemiyle gelen turistler, Bodrum'un tarihi sokaklarını ve turistik noktalarını gezdi, kent ekonomisine canlılık kattı. Akşam saatlerinde limandan ayrılması planlanan Resilient Lady'in saat 20.00'de Yunanistan'ın Mikonos Limanı'na hareket edeceği öğrenildi.

Liman yetkilileri, kruvaziyer sezonunun hareketli geçtiğini belirterek, Bodrum'un bu yıl deniz turizminde rekor kırabileceğini ifade etti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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