Bodrum'a Demir Attı: Dev Kruvaziyer 'Resilient Lady'

'Resilient Lady' adlı dev kruvaziyer Muğla'nın Bodrum ilçesine demir attı.

Bahamalar bayraklı 265 metrelik gemi, saat 08.00'de Rodos Limanı'ndan gelerek Bodrum'a yanaştı. Gemide büyük bölümü Amerikalı olmak üzere toplam 2 bin 548 yolcu ile bin 135 personelin bulunduğu bildirildi. Gemiyle gelen turistler, Bodrum'un tarihi sokaklarını ve turistik noktalarını gezdi, kent ekonomisine canlılık kattı. Akşam saatlerinde limandan ayrılması planlanan Resilient Lady'in saat 20.00'de Yunanistan'ın Mikonos Limanı'na hareket edeceği öğrenildi.

Liman yetkilileri, kruvaziyer sezonunun hareketli geçtiğini belirterek, Bodrum'un bu yıl deniz turizminde rekor kırabileceğini ifade etti. - MUĞLA