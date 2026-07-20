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Bodrum'a "Aroya" adlı kruvaziyer 2 bin 360 turistle geldi

Bodrum'a 'Aroya' adlı kruvaziyer 2 bin 360 turistle geldi
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Malta bayraklı Aroya kruvaziyer gemisi, çoğu Suudi 2 bin 360 turist ve 1116 personelle İstanbul'dan Bodrum'a geldi. Turistler pasaport işlemlerinin ardından çarşı ve tarihi yerleri gezdi, gemi akşam Girit'e ayrılacak.

Muğla'nın Bodrum ilçesine "Aroya" adlı kruvaziyer, 2 bin 360 turist getirdi.

İstanbul Limanı'ndan gelen Malta bayraklı 335 metre uzunluğundaki "Aroya", Bodrum Limanı'na yanaştı. Gemide çoğu Suudi uyruklu 2 bin 360 yolcu ve 1116 personel bulunduğu belirtildi.

Gemilerden inen turistler, pasaport işlemlerinin ardından Bodrum çarşısını gezdi, tarihi mekanları ziyaret etti.

"Aroya"nın akşam Girit Adası'na gitmek üzere ilçeden ayrılacağı öğrenildi.

Kaynak: AA / Ali Ballı
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