Bodrum'a 3.907 Yolcu Getiren İki Kruvaziyer Gemisi İskelesinde
Güncelleme:
Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen 'Club Med 2' ve 'Norwegian Viva' adlı gemilerle toplam 3.907 yolcu ulaştı. Kruvaziyer turizminin bu yıl Bodrum'da oldukça hareketli geçtiği bildirildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen "Club Med 2" ve "Norwegian Viva" adlı yolcu gemileri, toplam 3 bin 907 yolcu getirdi.

Bodrum'da bu yıl kruvaziyer turizmi oldukça bereketli geçiyor. Gemi Yanaşma İskelesi'ne bugün 2 gemi birden yanaştı. Fransa bayraklı 102 metre boyundaki "Club Med 2", sabah saatlerinde Yunanistan'ın Santorini Limanı'ndan Bodrum'a geldi. Gece saatlerinde Kos Limanı'na hareket edecek gemide ağırlıklı olarak Fransız olmak üzere toplam 296 yolcu, 212 personel bulunuyor.

İlçeye gelen diğer gemi ise Bahamalar bayraklı 293 m metre boyundaki Norwegian Viva. Volos Limanı'ndan Bodrum'a gelen gemi, Kıbrıs'ın Heraklion Limanı'na hareket edecek. Gemide ağırlıklı olarak Amerikalı olmak üzere toplam 3 bin 611 yolcu, 1448 personel bulunuyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Gemiye bak her 2 kişiye 1 personel düşüyor... Sistem var adamlarda

