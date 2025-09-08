Haberler

Bodrum'a 1809 Yolcu Getiren Kruvaziyer Limana Demirledi

Bodrum Cruise Port, 'Marella Discovery 2' isimli kruvaziyerin 1809 yolcusuyla hareketlenirken, turistler şehri gezip alışveriş yaptılar. Geminin bir sonraki durağı Rodos Limanı.

Muğla'nın Bodrum ilçesine "Marella Discovery 2" isimli kruvaziyer 1809 yolcu getirdi.

Bahamalar bayraklı 264 metre uzunluğundaki gemi, Bodrum Cruise Port iskelesine yanaştırıldı.

Santorini Limanı'ndan yola çıkarak Bodrum'a ulaşan gemide çoğu İngiliz 1809 yolcu ile 733 personel bulunuyor.

Gemiden inen yolcular, gümrük işlemlerinin ardından Paşatarlası ve Kumbahçe sahillerinde yürüyüş yaptı.

Turistlerden bazıları çarşıyı gezerek alışveriş yaptı, tarihi yerleri ziyaret etti.

Bu sezon için Bodrum'a planlanan 4 seferi daha bulunan geminin bir sonraki durağı Rodos Limanı olacak.

Kaynak: AA / Osman URAS - Ekonomi
