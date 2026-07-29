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BMW, yaklaşık 8 bin kişiyi işten çıkaracak

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Alman otomobil üreticisi BMW, zayıflayan Çin pazarı ve artan maliyet baskıları nedeniyle başlattığı tasarruf programı kapsamında, çoğu Almanya'da olmak üzere yaklaşık 8 bin kişilik istihdam azaltımına gidecek.

Alman otomobil üreticisi BMW, zayıflayan Çin pazarı ve artan maliyet baskıları nedeniyle başlattığı tasarruf programı kapsamında, çoğu Almanya'da olmak üzere yaklaşık 8 bin kişilik istihdam azaltımına gidecek.

Alman basınında yer alan haberlere göre, BMW yönetimi ile işçi temsilcileri arasında gönüllü ayrılık programı konusunda haftalardır süren görüşmelerin ardından anlaşma sağlandı.

Bu kapsamda, ayrılık programı Ekim 2026'da başlayacak ve 2027 yılı sonuna kadar devam edecek. Programla toplam çalışan sayısı 8 bin azaltılacak.

Dünya genelinde toplam 150 bin, Almanya'da yaklaşık 84 bin çalışanı bulunan BMW'de, doğrudan üretimde görev almayan yaklaşık 40 bin personele gönüllü ayrılık teklifi sunulacak.

Program, ağırlıklı olarak yönetim, AR-GE, planlama ve idari birimlerde çalışanları kapsayacak.

Çalışanlara ödenecek tazminat miktarı ise maaş ve kıdeme göre belirlenecek.

BMW, haziran ayında özellikle Çin pazarındaki talep daralması nedeniyle 2026 yılı satış ve kar beklentilerini aşağı yönlü revize etmişti. Alman üretici, ABD gümrük tarifeleri, artan maliyetler ve küresel rekabet baskısı nedeniyle tasarruf tedbirlerine yöneleceğini açıklamıştı.

Kaynak: AA
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