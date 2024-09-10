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Dünyaca ünlü otomobil firması 1,5 milyon aracı geri çağıracak

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Alman otomobil devi BMW, fren sistemindeki sorunlar nedeniyle 1,5 milyon aracının etkilendiğini ve geri çağıracağını duyurdu. Açıklamayla birlikte şirketin hisselerindeki düşüş yüzde 11'i aştı.

Münih merkezli otomobil üreticisi BMW Group, 2024 mali yılına ilişkin beklentilerinde düzenlemeye gitti. Bu kapsamda, fren sistemindeki sorunlar nedeniyle 1,5 milyon aracının etkilendiğini ve geri çağrılacağını duyuran şirket, garanti maliyetlerinde de artış görüleceğini açıkladı. Açıklamanın ardından, BMW'nin hisselerindeki düşüş yüzde 11'i aştı.

TÜKETİCİ TALEBİ ZAYIF KALDI

BMW, ayrıca Çin'deki talebin durağanlaşması nedeniyle satışlarının etkilendiğini ve tüketici talebinin zayıf kaldığını bildirdi.

TARİHİNDE İLK KEZ FABRİKAYI KAPATIYOR

BMW'deki sorunlar, Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'daki Volkswagen'deki kriz ve ülkedeki sanayisizleşme riskine yönelik uyarıların arttığı bir dönemde yaşanıyor. Alman otomobil üreticisi Volkswagen tasarruf ve maliyet azaltma önlemleri kapsamında tarihinde ilk kez Almanya'daki fabrikalarını kapatmayı değerlendirirken, şirket 30 yıllık istihdam koruma anlaşmasını erken sonlandırılacağını teyit etti.

Kaynak: AA / Ekonomi

Volkswagen Otomobil Almanya Ekonomi Güncel Münih Bmw

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Yorumlar (2)

Turgut Aydoğdu:

Türkiyedeki araçlar hariç derler. çünkü türkiye burası birileri ölsede önemsiz

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