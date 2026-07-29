Haberler

BMC PRO L 1852, Türkiye turunu tamamladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- Tur, BMC'nin ağır ticari araç segmentindeki vizyonunu sahaya taşırken, marka ile müşterileri arasındaki bağı güçlendirdi

BMC'nin bugüne kadar geliştirdiği en güçlü çekicisi BMC PRO L 1852, temmuz ayı boyunca gerçekleştirilen Türkiye turu kapsamında sektör profesyonelleriyle buluştu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin birçok farklı yerinde düzenlenen tanıtım organizasyonu, yoğun ziyaretçi katılımı ve sektör temsilcilerinin ilgisiyle tamamlandı.

İlk tanıtım etkinlikleri Tosyalı Holding İskenderun Limanı ve Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'nde gerçekleştirilen BMC PRO L 1852, İzmir, Denizli, Konya, Mersin, Adana, Gaziantep, Kayseri, Ankara, Eskişehir, Manisa, Bursa, Balıkesir, Kocaeli ve İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin farklı bölgelerinde kullanıcılarla buluştu.

Tanıtım turu boyunca nakliyeciler, filo yöneticileri, kooperatif üyeleri, lojistik firmaları ve profesyonel sürücüler BMC PRO L 1852'yi yakından inceleme fırsatı bulurken, araçla ilgili teknik bilgiler BMC yetkilileri tarafından katılımcılarla paylaşıldı. Gerçekleştirilen birebir görüşmelerde kullanıcı deneyimleri dinlenirken, sektörün ihtiyaç ve beklentilerine ilişkin geri bildirimler alındı.

12,9 litrelik motoruyla 520 beygir güç ve 2 bin 500 newtonmetre tork üreten BMC PRO L 1852, BMC'nin bugüne kadarki en geniş iç hacimli kabini, gelişmiş güvenlik teknolojileri ve uzun yol taşımacılığına yönelik konfor özellikleriyle ziyaretçilerin ilgisini çekti.

Etkinliklere katılan ziyaretçiler, aracı yakından inceleyerek sunduğu teknoloji, performans ve sürüş konforu hakkında detaylı bilgi edinme imkanı buldu.

BMC PRO L 1852 Türkiye Turu, yeni nesil çekicinin tanıtıldığı bir organizasyon olmanın yanı sıra BMC'nin müşterileriyle doğrudan bir araya geldiği, sektör temsilcilerinin görüş ve beklentilerini dinlediği bir iletişim platformu oldu.

Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen etkinliklerde elde edilen geri bildirimler, BMC'nin müşteri odaklı yaklaşımını ve kullanıcı deneyimine verdiği önemi ortaya koydu.

Tur, BMC'nin ağır ticari araç segmentindeki vizyonunu sahaya taşırken, marka ile müşterileri arasındaki bağı güçlendirdi.

Türkiye'nin farklı noktalarında gerçekleştirilen buluşmalar, BMC'nin yeni ürünlerini kullanıcılarla doğrudan bir araya getirme yaklaşımının bir örneği oldu.

Kaynak: AA
200'ün üzerinde belediye başkanı CHP'den istifa etti! Yeni Parti’ye katılıyorlar

CHP'de son günlerin en büyük istifa dalgası! Kılıçdaroğlu yıkılacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü model kumsalda koşarken zor anlar yaşadı! Firikik vermekten kurtulamadı

Ünlü model kumsalda koşarken zor anlar yaşadı! Firikik vermekten kurtulamadı
İstanbul'da Rus turiste rahatsızlık veren şüpheli gözaltında

Hadi şimdi yap artistliği! Görüntüyü izleyen polis hemen düğmeye bastı
Sözün bittiği yer! Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
İran, Umman'ın teklifini reddetti: 'Savaşın yeniden başlamasına hazırız' demişlerdi

Hürmüz anlaşmazlığı tam gaz: Savaş çanları yeniden çalacak
Milyonları ilgilendiren yeni uygulama: Maaşlardan kesinti dönemi başlıyor

Milyonları ilgilendiren yeni uygulama: Maaşlardan kesinti yapılacak

Husilerden dünyayı sarsacak hamle! Küresel ticaret için yeni kriz kapıda

Dünya nefesini tuttu! Bu hamle küresel dengeleri değiştirebilir
Dervişoğlu: Milletvekillerinin gördüğü bir kanun teklifi yok

Müsavat Dervişoğlu küplere bindi: Bu kadar aklını yitirmiş olamaz