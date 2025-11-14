BMC Power Genel Müdürü Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'nda

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) meclis toplantısında BMC Power Genel Müdürü ağırlandı. Toplantıda işbirliği fırsatları ele alındı.

BMC Power Genel Müdürü Mustafa Kaval ve Satınalma Müdürü Çağrı Şalgam, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Meclis Toplantısı'na katılarak, sektörle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda savunma sanayisindeki güncel gelişmeler, BMC Power'ın yürüttüğü projeler ve iş dünyasıyla iş birliği alanları ele alındı. Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir, BMC Power'ın Sivas'a yönelik muhtemel yatırım ve iş birliği fırsatlarının önemine dikkat çekerek, bu tür ziyaretlerin şehrin sanayi vizyonuna katkı sunduğunu ifade etti.

Kaval, motor üretimi ve teknoloji yatırımlarıyla ilgili bilgi paylaşımında bulunurken, Sivas'ın sanayi altyapısı, üretim potansiyeli ve tedarik kabiliyetlerine ilişkin detaylı bilgiler edindi. Yerli ve milli üretimi güçlendirebilecek iş birliği fırsatlarının da değerlendirildiği toplantı, karşılıklı görüş alışverişi ve değerlendirmelerin ardından sona erdi. - SİVAS