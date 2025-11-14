Haberler

BMC Power Genel Müdürü Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'nda

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen meclis toplantısında BMC Power Genel Müdürü Mustafa Kaval, savunma sanayisindeki güncel gelişmeler ve potansiyel iş birliği fırsatları üzerine değerlendirilmelerde bulundu.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) meclis toplantısında BMC Power Genel Müdürü ağırlandı. Toplantıda işbirliği fırsatları ele alındı.

BMC Power Genel Müdürü Mustafa Kaval ve Satınalma Müdürü Çağrı Şalgam, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Meclis Toplantısı'na katılarak, sektörle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda savunma sanayisindeki güncel gelişmeler, BMC Power'ın yürüttüğü projeler ve iş dünyasıyla iş birliği alanları ele alındı. Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir, BMC Power'ın Sivas'a yönelik muhtemel yatırım ve iş birliği fırsatlarının önemine dikkat çekerek, bu tür ziyaretlerin şehrin sanayi vizyonuna katkı sunduğunu ifade etti.

Kaval, motor üretimi ve teknoloji yatırımlarıyla ilgili bilgi paylaşımında bulunurken, Sivas'ın sanayi altyapısı, üretim potansiyeli ve tedarik kabiliyetlerine ilişkin detaylı bilgiler edindi. Yerli ve milli üretimi güçlendirebilecek iş birliği fırsatlarının da değerlendirildiği toplantı, karşılıklı görüş alışverişi ve değerlendirmelerin ardından sona erdi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Türkiye şehitlerini uğurladı

Her şehirde ayrı bir yas, her evde derin bir acı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Acun, eşine yöneltilen soru sonrası hemen araya girdi: O şimdi söylemesin

Acun, eşine yöneltilen soru sonrası hemen araya girdi
Yer: Esenyurt! Tuvalette havalandırmayı kontrol eden kadın çalışanlar şoke oldu

Tuvalette havalandırmayı kontrol eden kadın çalışanlar şoke oldu
Beşiktaş'ta neler oluyor? Sergen Yalçın Rafa Silva'ya fena salladı

Rafa Silva'ya fena salladı
Özgür Özel: Önümüzdeki dönem CHP'de başörtülü vekiller olacak

CHP lideri Özel'den çok konuşulacak "Başörtüsü" çıkışı
Acun, eşine yöneltilen soru sonrası hemen araya girdi: O şimdi söylemesin

Acun, eşine yöneltilen soru sonrası hemen araya girdi
Talihsiz kaza! Yasemin Yürük denizde telefonunu aradı

Talihsiz kaza! Ünlü isim denizde zor anlar yaşadı
Midye ve kumpirden zehirlenerek hayatını kaybeden anne ve 2 çocuğunun son görüntüsü ortaya çıktı

Kumpir ve midyeden zehirlenen ailenin son görüntüleri ortaya çıktı
Sokakta tanımadığı kadına saldıran şüpheliden çıldırtan savunma

Sokakta tanımadığı kadına saldıran şüpheliden çıldırtan savunma
Jürgen Klopp'un yeni adresi belli oldu

Klopp'un yeni adresi belli oldu
Şehit pilot Hasan Bahar'ın kardeşi: Üç ay önce uçağın motoru durmuştu

Şehit pilotun kardeşi, kahreden detayı açıkladı: Üç ay önce...
19 çocuğa cinsel istismarda bulunan sapık öğretmene 500 yıl hapis

19 çocuğa cinsel istismarda bulunan sapık öğretmenin cezası belli oldu
Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye harekete geçti! Nota verildi

Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye'den jet hamle
'Türklerle savaş olmalı' pankartı açan takıma UEFA'dan şaka gibi ceza

Bu skandal pankarta verilen cezaya bakar mısınız!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.