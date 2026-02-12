Haberler

BM Komiseri Türk, Rusya'nın Ukrayna'daki enerji altyapısına yönelik saldırına tepki gösterdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Rusya'nın Ukrayna'daki enerji altyapısına saldırılarını kınayarak, sivillerin bu kış zor durumda kaldığını belirtti. Sıcaklıkların eksi 20 dereceye düştüğüne dikkat çeken Türk, sivil altyapının hedef alınmasının uluslararası insancıl hukuka aykırı olduğunu vurguladı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Rusya'nın Ukrayna'daki enerji altyapısına yönelik saldırılarına tepki göstererek halkın kış şartlarından zor durumda kaldığını bildirdi.

Türk, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Rusya'nın Ukrayna genelindeki enerji altyapısına yönelik acımasız saldırılarının devam ettiğini kaydeden Türk, "(Saldırılar) Uzun süredir acı çeken sivil nüfusu, dayanılmaz derecede soğuk ve karanlık bir kışta yeterli ısınma, su ve elektrikten mahrum bırakıyor." ifadesini kullandı.

Türk, sürekli bombardımana maruz kalan sivillerin, sıcaklıkların eksi 20 dereceye kadar düştüğü dondurucu soğukla ??mücadele etmek zorunda kaldığını belirtti.

Rusya'nın dün Ukrayna genelindeki enerji altyapısını hedef alan büyük ölçekli bir saldırı daha düzenlediğini kaydeden Türk, şöyle devam etti:

"100 binlerce sivil elektriksiz ve ısıtmasız uyandı. Bu tür saldırıların sonuçları felaket derecede yaygın olup sivil yaşamın tüm yönlerini etkiliyor. Sivil altyapının hedef alınması, uluslararası insancıl hukuk uyarınca yasaktır. Rusya'yı bu saldırıları derhal durdurmaya çağırıyorum."

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Ekonomi
Altında kritik soru: Yükseliş bitti mi, devam mı edecek?

Altında kritik soru: Yükseliş bitti mi, devam mı edecek?
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'deki dönercide at eti yiyen Moğol genç: Tekrar istediğimde...

Türkiye'deki dönercide at eti yiyen Moğol genç: Tekrar istediğimde...
Mekke'de yağmur duasına damga vuran görüntü: Cüppeler ters giyildi

Mekke'de yağmur duasına damga vuran görüntü
En çok değiştirilen soyisimler: Birinci sırada üç harfli kelime var

En çok değiştirilen soyisimler: Birinci sırada üç harfli kelime var
Ordu'da büyük paniğe neden olmuştu! Sahile vuran İHA ile ilgili ilk açıklama

Kenti paniğe sürükleyen İHA'nın hangi ülkeye ait olduğu belli oldu
Türkiye'deki dönercide at eti yiyen Moğol genç: Tekrar istediğimde...

Türkiye'deki dönercide at eti yiyen Moğol genç: Tekrar istediğimde...
Olaylı maçı da o yönetmişti! İşte Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinin hakemi

Olaylı maçı da o yönetmişti! İşte dev derbinin hakemi
Otoparkta 30 milyon dolarlık soygun iddiası! Çuvallarla para çalan 4 kişi her yerde aranıyor

Otoparkta 30 milyon dolarlık soygun! İstanbul polisi teyakkuzda