Biyoteknoloji ve savunma sanayi sektöründen temsilciler bir araya geldi

Biyoteknoloji ve savunma sanayi sektöründen temsilciler, sektörlerinin gelişimine yönelik strateji ve planların ele alındığı toplantıda bir araya geldi. Toplantıda sektörlerin gelişimine yönelik strateji ve planlar değerlendirildi.

Altınay Teknoloji Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Altınay, BİOSB ve BİYOSAD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ercan Varlıbaş ile MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Altınay Teknoloji Grubu'nun İstanbul Endüstri ve Ticaret Serbest Bölgesi'ndeki tesislerinde bir araya geldi. Toplantıda sektörlerin gelişimine yönelik strateji ve planlar değerlendirildi.

"BİYOTEKNOLOJİ KAPSAMINDAKİ ÇALIŞMALAR ÇOK DİSİPLİNLİ BİR NİTELİK TAŞIYOR"

Türkiye'nin teknoloji hamlesinin önemli unsurlarından birinin yüzyılın sektörlerinden biri olan biyoteknolojinin olduğunu söyleyen BİOSB ve BİYOSAD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ercan Varlıbaş, "Biyoteknoloji kapsamındaki çalışmalar çok disiplinli bir nitelik taşıyor. Bu konudaki potansiyeli artırmak ve geliştirmek için BİOSB ve BİYOSAD'ın kurulmasına öncülük ettik. Başkanı olduğum Biyoteknoloji İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyetlerimize hızla başladık. Alanında etkin biyoteknoloji şirketlerinin aynı çatıda yer alacağı BİOSB, Türkiye ekonomisinin can damarlarından biri olacak. Türkiye'nin biyoteknolojide dünyanın çekim merkezlerinden biri olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ülkemiz, biyoteknolojide dünyanın çekim merkezleri arasında yer alacak" diye konuştu.

"TEKNOLOJİ GRUPLARIMIZLA ÜLKEMİZİN GELİŞİMİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Türkiye'nin savunma sanayisi teknolojisindeki atılımının dünya çapında ses getirdiğine dikkat çeken Altınay Teknoloji Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Altınay da "Hava, kara ve deniz platformlarında Türk mühendislerinin geliştirdiği yazılıma sahip ağırlığı yerli aksamla üretilen araçlar yalnızca Türkiye'nin savunma sanayinde değil, bölge ülkelerinin savunmasında da kullanılıyor. Şirketimiz de ağırlığı savunma sanayine yönelik pek çok cihaz geliştiriyor. Ülkemizi çok seviyoruz, teknoloji gruplarımızla ülkemizin gelişimi için çalışıyoruz. Türkiye'nin çağın öncü teknoloji ülkeleri arasında yer alacağı umut ve inancımızla üretim potansiyelimizi çok daha ileri noktalara taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

"TÜRK GİRİŞİMCİLERİNİN ÖNÜNÜN AÇILMASI ÖNEMLİ"

Türkiye ekonomisinin dünyanın sayılı ekonomilerinden biri olduğunu ifade eden MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı ise "Türk girişimcilerinin kararlı ve istikrarlı çalışmalarının önünün açılması önemli. Savunma sanayi, ileri teknolojilerdeki gelişmeleri sağlayan Türk sanayicilerinin karşılıklı iş birliğinin bu sektörlerdeki ilerlemenin anahtarı olacak. Ayrıca hükümet de bu girişimcilere destek sağlıyor ve sağlamaya devam edecek. Ticaret bakanımızın önceki MÜSIAD başkanlarımızdan biri olması bunun ispatlarından biri" diye konuştu.