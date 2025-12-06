Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı İnan, Biyoteknoloji Vadisi'ni ziyaret etti

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, teknoloji ve inovasyon projelerinden Biyoteknoloji Vadisi'ni ziyaret etti.

Biyoteknoloji Vadisi'nden yapılan açıklamaya göre, Biyoteknoloji Sanayicileri Derneğince (BİYOSAD) hayata geçirilecek 5,2 milyar dolarlık yatırım değerine sahip Biyoteknoloji Vadisi, İstanbul'un Tuzla ilçesinde yaklaşık 2,7 milyon metrekarelik alanda yükselmeye devam ediyor.

Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Biyoteknoloji Vadisi'ni ziyaret ederek saha incelemesinde bulundu.

İnan'a BİYOSAD ve Biyoteknoloji İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (BİOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Varlıbaş ile yönetim kurulu üyeleri eşlik etti.

Ziyaret kapsamında yürütülen çalışmalar ve projeler hakkında detaylı bilgi paylaşıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Biyoteknoloji Sanayicileri Derneği (BİYOSAD) ve Biyoteknoloji İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (BİOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Varlıbaş, ziyaretin, yürüttükleri çalışmaların stratejik önemini ve Türkiye'nin teknoloji vizyonundaki yerini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

Bu doğrultuda kamu ve özel sektörle yürüttükleri işbirliklerinin, Türkiye'nin biyoteknoloji ekosistemini güçlendiren en önemli kaldıraçları oluşturduğunun altını çizen Varlıbaş, "Ekosistemin bu şekilde güçlenmesi, uluslararası yatırımcıların ülkemize entegre olmasını mümkün kılan sağlam bir zemin hazırlıyor. Biyoteknoloji Vadisi'ni bölgesel bir merkezden küresel bir giriş kapısına dönüştürme hedefimizin de kritik adımlarını oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Varlıbaş, su yönetimi, enerji verimliliği, çevresel sürdürülebilirlik ve değişen iklim koşullarına uyum konularında geliştirdikleri projelerle Türkiye'de ilklerin vadisi olmayı hedeflediklerini anlattı.

Yerli ve milli biyoteknoloji vadilerinde yıllık 15 milyar dolarlık ihracat hedeflediklerine dikkati çeken Varlıbaş, "Ayrıca 160 adet büyük ölçekli üretim tesisi, 300 startup, üniversite, AR-GE merkezleri, laboratuvarlar gibi alanlarımızla yaşayan bir şehir ve ekosistem hayata geçiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.