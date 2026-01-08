Haberler

Biyoteknoloji Vadisi üniversite rektörlerini ağırladı

Biyoteknoloji Vadisi üniversite rektörlerini ağırladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Biyoteknoloji Vadisi, üniversite rektörlerinin katıldığı bir toplantıyla sanayi ve akademi arasındaki işbirliği olanaklarını değerlendirerek sürdürülebilir bir biyoteknoloji ekosisteminin inşasına yönelik çalışmalara yön verdi.

Biyoteknoloji Vadisi, üniversite rektörlerinin katılımıyla sanayi-akademi işbirliği toplantısına ev sahipliği yaptı.

Biyoteknoloji Vadisi'nden yapılan açıklamaya göre, Biyoteknoloji Sanayicileri Derneği (BİYOSAD) ve Biyoteknoloji İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (BİOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Varlıbaş'ın ev sahipliğindeki ziyarete, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Yıldız, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Okur ve Yıldız Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz katıldı.

Akademisyenler ve BİOSB Yönetim Kurulu üyelerinin de yer aldığı görüşmede, sanayi ve akademi arasındaki işbirliği olanakları, nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesi ve sürdürülebilir bir biyoteknoloji ekosisteminin inşasına yönelik konular ele alındı.

Heyet, Biyoteknoloji Vadisi'nde devam eden altyapı ve üstyapı çalışmalarını yerinde inceleyerek yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BİYOSAD ve BİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Varlıbaş, biyoteknoloji alanında sürdürülebilir bir ekosistem inşa etmenin yolunun, sanayi ile akademi arasında güçlü, sürekli ve karşılıklı beslenen bir işbirliğinden geçtiğine inandıklarını belirtti.

Biyoteknoloji Vadisi'ni üniversitelerin bilgi birikimiyle sanayinin üretim gücünü aynı zeminde buluşturan, nitelikli insan kaynağının yetişmesine ve ortak projelerin gelişmesine katkı sunan stratejik bir platform olarak konumlandırdıklarını aktaran Varlıbaş, "Yine 9 bine yakın akademisyene ev sahipliği yapan ve 3 üniversitemizin birlikte kurduğu SABİOTEK ile de önemli çalışmalara ev sahipliği yapıyor olacağız. Bu buluşmaların ve çalışmaların uzun vadeli ve somut işbirliklerine zemin hazırlayacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mehmet Selçuk Güçlü - Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor

Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor
En düşük emekli maaşında büyük sürpriz! Hükümetin masasında hiç dillendirilmeyen rakam var

Emeklilere büyük sürpriz! Masada hiç dillendirilmeyen rakam var
Tarihi adliye soygununun altından aşiret çıktı! 25 kilo altını konvoyla o ile götürmüşler

Tarihi soygunundan aşiret çıktı! 25 kilo altını o ile götürmüşler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Araç alacaklar dikkat! İşte Türkiye'nin en ucuz sıfır otomobili

Araç alacaklar dikkat! İşte Türkiye'nin en ucuz sıfır otomobili
Beyaz Saray tarihinin en genç basın sözcüsü! Güzelliğiyle dikkat çekiyor

Daha şimdiden ABD tarihine geçti! Güzelliğiyle herkesi büyülüyor
ABD polisi tarafından öldürülen kadının kimliği belli oldu

ABD polisi tarafından hunharca katledilen kadının kimliği belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediyesini halay çekerek kutladılar

Erdoğan'ın hediyesini halay çekerek kutladılar
Araç alacaklar dikkat! İşte Türkiye'nin en ucuz sıfır otomobili

Araç alacaklar dikkat! İşte Türkiye'nin en ucuz sıfır otomobili
Süper Kupa öncesi alarm! Kritik uyarı geldi, taraftarlar 'Maç başka yerde oynansın' diyor

Süper Kupa öncesi alarm! Taraftarlar "Maç başka yerde oynansın" diyor
Vatandaşı isyan ettiren aidatlara bakanlık freni! Tavan zam oranı belli oldu

Vatandaşı çileden çıkaran zamlara bakanlık freni! Tavan belli oldu