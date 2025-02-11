Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: Emeklilerin bayram ikramiyesiyle ilgili çalışma yapacağız

Bayram öncesi milyonlarca emekliye müjde
İmamoğlu'nun beklediği an! CHP lideri Özel'in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı

CHP lideri Özel'in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı
Meteoroloji saat verdi: İstanbul'da asıl kar yağışı 18.00'de başlayacak

Meteoroloji saat verdi! İstanbul'da asıl kabus henüz başlamadı
Bakanlık listeyi yeniledi! İşte sucuğa at ve eşek eti karıştıran firmalar

Vatandaşa at ve eşek eti yedirmişler! Bakanlık o markaları ifşa etti

Bitlis'te Tekstil Sektörünün Sorunları Masaya Yatırıldı

Bitlis'te Tekstil Sektörünün Sorunları Masaya Yatırıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis'te düzenlenen istişare toplantısında, tekstil sektöründeki ekonomik sıkıntılar, girdi maliyetlerindeki artış ve iş gücü teminindeki zorluklar tartışıldı. Sektör temsilcileri, devlet desteklerinin artırılması ve teşvik mekanizmalarının güncellenmesi gerektiğini vurguladı.

Bitlis'in en önemli istihdam alanlarından biri olan tekstil sektörünün genel sorunları düzenlenen istişare toplantısında masaya yatırıldı.

Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, tekstil sektörüyle ilgili son dönemde artan ekonomik sıkıntılar, girdi maliyetlerindeki yükseliş ve sektörde yaşanan diğer sorunlar masaya yatırılarak çözüm önerileri değerlendirildi. Tekstil firmaları; hammadde fiyatlarındaki artış, enerji maliyetlerinin yükselmesi ve iş gücü temininde yaşanan zorlukların sektörde ciddi baskı oluşturduğunu vurguladı. Özellikle döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve lojistik maliyetlerindeki artışın üretim süreçlerine olumsuz etkileri toplantının en önemli gündem maddeleri arasında yer aldı.

Firma yetkilileri, devlet desteklerinin artırılması, teşvik mekanizmalarının güncellenmesi ve enerji maliyetlerine yönelik düzenlemeler yapılmasının sektörün sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Toplantının sonunda sektör temsilcileri, ortak bir yol haritası oluşturularak belirlenen çözüm önerilerinin ilgili mercilere iletilmesi konusunda fikir birliğine vardı. Tekstil sektörünün bölge ekonomisine katkısını artırmak ve yaşanan sıkıntıları aşmak adına önümüzdeki süreçte benzer toplantıların düzenlenmeye devam edeceği belirtildi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

"Gücümüz var" diyerek Trump'ı açık açık tehdit etti
img

Mazhar Alanson, kaybettiği kızı hakkında ilk kez konuştu
img

"Murat 124" vasiyeti yerine getirildi!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki çocuğunu bileklerini keserek katleden annenin ilk ifadesi

İki çocuğunu bileklerini keserek katleden anne konuştu
Fenerbahçe'nin yeni transferi sakat çıktı

Yeni transfer sakat çıktı, sonrasında olanlar daha bomba
Trump'ın hedefi bu kez Ukrayna! Ülkenin en değerli hazinesini istedi

Trump'ın hedefi bu kez Avrupa ülkesi! En değerli hazinelerini istedi
Almanya, ABD'nin ek gümrük vergilerine misilleme yapacak

"Gücümüz var" diyerek Trump'ı açık açık tehdit etti
Görüntü Umre'den! Gencin sesini duyan herkes dönüp baktı

Görüntü Umre'den! Gencin sesini duyan herkes dönüp baktı
Anlaşma tamam! Türkmen gazı, Türkiye'ye geliyor

Bakan müjdeyi verdi, vana 1 Mart'ta açılıyor

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.