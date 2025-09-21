Bitlis'te Kış Hazırlıkları İnşaat Sektörünü Canlandırdı

Bitlis'te yaklaşan kış mevsimi öncesi inşaat sektöründe yoğun bir hareketlilik yaşanıyor. Kent genelinde devam eden birçok kamu ve özel sektör projesinde görev alan inşaat işçileri, soğuk hava ve kar yağışı başlamadan önce işleri yetiştirmek için adeta zamanla yarışıyor.

Bitlis'in zorlu coğrafyası ve sert iklim şartları nedeniyle inşaat sezonu kısa sürüyor. Bu durumu göz önünde bulunduran firmalar, projelerin aksamaması ve kış şartlarına kalmaması adına işçileri vardiyalı sistemle çalıştırıyor. Sabahın erken saatlerinden gece geç saatlere kadar süren çalışmalar, hem şehrin siluetini değiştiriyor hem de bölge ekonomisine canlılık katıyor.

Umut Duman isimli usta, Bitlis'te havaların soğumaya başladığını belirterek, "Eylül sonu itibarıyla yağışlar başlıyor. Biz de çatılar kapanmadan, dış cepheler tamamlanmadan kışa yakalanmak istemiyoruz. Bu yüzden tüm ekip olarak gece gündüz demeden çalışıyoruz" dedi.

Emrah Gider isimli usta ise Bitlis'in karın başkenti olduğunu belirterek, "Don olayı erken oluyor. Biz de elimizi çabuk tutuyoruz. Soğuklar gelmeden işimizi teslim etmeliyiz. Ayrıca bizim başka bir gelir kaynağımız yok. Bu işi teslim etmemiz lazım ki paramızı alalım. Çünkü kışın en az 6 ay evde yatıyoruz" diye konuştu. - BİTLİS