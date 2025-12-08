Adilcevaz'da 12 bin aşılı ceviz fidanı dağıtıldı

Bitlis Valiliği, tarımsal üretimi desteklemek ve bölgedeki ceviz yetiştiriciliğini güçlendirmek amacıyla Adilcevaz ilçesinde 12 bin adet aşılı ceviz fidanı dağıttı.

Adilcevaz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törene çiftçiler yoğun ilgi gösterdi. Programda konuşan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, ilin tarımsal potansiyelinin artırılması için çalışmalara devam ettiklerini belirterek, özellikle Adilcevaz'ın iklimi ve toprak yapısı sayesinde kaliteli ceviz üretiminde öne çıktığını vurguladı. Vali Karakaya, "Çiftçilerimizin üretim gücünü artırmak için desteklerimizi sürdürüyoruz. Bugün dağıttığımız 12 bin aşılı ceviz fidanı ile hem verimi yükseltmeyi hem de ilçe ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

Dağıtılan fidanların tamamının yüksek verimli ve bölge şartlarına uygun türlerden oluştuğu belirtildi. Yetkililer, ceviz fidanı desteğinin önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini ifade etti.

Fidanlarını teslim alan çiftçiler ise destekten duydukları memnuniyeti dile getirerek, bu tür projelerin üreticiye büyük katkı sağladığını söyledi.

Program, çiftçilere fidan tesliminin yapılmasıyla sona erdi. - BİTLİS