Bitlis'te Buğday Hasadı Hızla Devam Ediyor

Bitlis'te Buğday Hasadı Hızla Devam Ediyor
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Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde 101 bin 765 dekarda buğday hasadı devam ediyor. Çiftçiler, geçen yıla göre rekoltenin düştüğünü belirtiyor. Bu yılki yağışsız havalar verimi etkiledi.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde 101 bin 765 dekarda yapılan buğday hasadı hummalı bir şekilde sürüyor.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte tarlalarda başlayan yoğun mesai, kızgın güneşin altında devam ediyor. Sabahın erken saatlerinde biçerdöverlerin sesleriyle canlanan tarlalarda, çiftçiler hem emeklerinin karşılığını almanın hem de yeni sezona hazırlığın heyecanını yaşıyor. İlçenin geniş tarım arazilerinde süren hasat çalışmaları, yaklaşık bir ay boyunca devam edecek.

Önder Bayıl isimli çiftçi, bu yıl buğday rekoltesinin geçen yıla göre daha az olduğunu belirterek, "Bu da havaların aniden değişmesi ve yağışların olmamasından kaynaklıdır. Verim açısından çiftçimizin zarar etmemesi temennimizdir" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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