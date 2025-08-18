Bitlis'te Buğday Hasadı Başladı, Ancak Verim Düşük

Bitlis'te Buğday Hasadı Başladı, Ancak Verim Düşük
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde buğday hasadı başladı, fakat yerel üreticiler bu yıl hava koşullarının olumsuz etkisiyle verimden memnun değil.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde başakların olgunlaşmasıyla birlikte biçerdöverler tarlalara inerek buğday hasadına başladı.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Uzunsırt Yaylası'nda bu yılın buğday hasadı başladı. Yaz aylarının en sıcak geçtiği dönemine girilmesiyle birlikte, yaylada ekimi yapılan buğday tarlalarında biçerdöverler çalışmaya başladı. Yerel üreticiler, bu yıl yağışların zamanında ve yeterli olmaması verimi olumsuz etkilediğini belirtti. Yaylada yaklaşık 300 dönüm araziye ekilen buğdayın, verimi az olduğu görüldü

Çiftçi Hidayet Gezer, "Bu sene iklim şartları bizim için oldukça elverişsiz geçti. Verimden memnun değiliz. Uzunsırt Yaylası, rakımı yüksek ve toprağı verimli bir bölge. Hasadımıza başladık, Allah bereketini versin" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Kartal'da dizi oyuncusu İbrahim Yıldız, devrilen ağacın altında kaldı! Durumu ağır

Dizi oyuncusu devrilen ağacın altında kaldı! Ölüm kalım savaşı veriyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çanakkale yanıyor! Tarihi Alan kapatıldı, tahliye edilen köy sayısı 7'ye yükseldi

Şehir saatlerdir yanıyor! Tahliye edilen köy sayısı 7'ye yükseldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.