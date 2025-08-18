Bitlis'te Buğday Hasadı Başladı, Ancak Verim Düşük

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde başakların olgunlaşmasıyla birlikte biçerdöverler tarlalara inerek buğday hasadına başladı.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Uzunsırt Yaylası'nda bu yılın buğday hasadı başladı. Yaz aylarının en sıcak geçtiği dönemine girilmesiyle birlikte, yaylada ekimi yapılan buğday tarlalarında biçerdöverler çalışmaya başladı. Yerel üreticiler, bu yıl yağışların zamanında ve yeterli olmaması verimi olumsuz etkilediğini belirtti. Yaylada yaklaşık 300 dönüm araziye ekilen buğdayın, verimi az olduğu görüldü

Çiftçi Hidayet Gezer, "Bu sene iklim şartları bizim için oldukça elverişsiz geçti. Verimden memnun değiliz. Uzunsırt Yaylası, rakımı yüksek ve toprağı verimli bir bölge. Hasadımıza başladık, Allah bereketini versin" dedi. - BİTLİS