Bitlis'in Karakovan Balı Hasadı Başladı

Bitlis'in yüksek rakımlı yaylalarında üretilen ve uluslararası yarışmalarda defalarca "dünya birinciliği" unvanı kazanan karakovan balının hasadına başlandı.

Doğal florası, zengin bitki çeşitliliği ve temiz havasıyla bilinen Bitlis yaylalarını mesken tutan arıcılar, yaz boyunca büyük emek verdikleri kovanlardan bal toplamaya başladı. Bitlis'teki arıcılar, doğal şartlarda yetiştirdikleri arılardan elde ettikleri balı, yüzyıllardır süregelen geleneksel yöntemlerle hasat ediyor. Yalnızca doğal peteklerde, katkısız şekilde üretilen Bitlis karakovan balı, hem Türkiye'de hem de dünya çapında büyük ilgi görüyor.

Bitlisli arıcılar, bu yılki üretim sezonunun verimli geçtiğini belirterek, özellikle nem oranı düşük ve sıcaklığın dengeli seyretmesinin bal kalitesini artırdığını söyledi. Kilosu yüksek fiyatlardan alıcı bulan Bitlis karakovan balı; aroması, yoğunluğu ve besin değeriyle bölge ekonomisine de önemli katkı sağlıyor. Özellikle ilaçsız ve katkısız üretim yapılan karakovan balları, sağlık açısından da tercih edilen ürünler arasında yer alıyor. Bitlis'in 2 bin 500 rakımlı yaylalarına bırakılan ve arıların binlerce bitki özünden üretilen ve kilosu 3 bin TL olan organik karakovan balı, birçok kesim tarafından da tercih ediliyor.

Uzun ve yorucu uğraşlarla verilen emek, büyük sabırlarla beklenilen karakovan balında, bu yıl rekolte de kalitesi gibi yüksek. Bitlisli balcı Serdar Ersan, "Üç defa üst üste altın bal ödüllü karakovan balımızın hasadına başlamış bulunmaktayız. Bu ürünlerimiz bin yıllık geleneğimiz olan eski tip kil ve gübre karışımı kovanlarımızda üretilir. Bulunmuş olduğumuz yaylamızda 2 bin çeşit bitki bulunmaktadır. Bunların 200'ü endemik, yani yöreye has ve başka yerde bulunmayandır. Bu karakovan balımız ekim ve kasım aylarında hasat edilir ve en geç hasadı yapılan baldır. Geçen yıla nazaran bu yıl rekolteden oldukça memnunuz. Bütün üreticilerimize hayırlı bereketli bir sezon dilerim" dedi. - BİTLİS