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DSİ, Bitlis-Ahlat İçme Suyu Projesi kapsamında bazı taşınmazları acele kamulaştıracak

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DSİ, Bitlis-Ahlat İçme Suyu Projesi kapsamında bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Bitlis- Ahlat İçme Suyu Projesi'nin yapımı kapsamında acele kamulaştırma çalışmaları gerçekleştirecek.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Bitlis-Ahlat İçme Suyu Projesi'nin yapımı amacıyla belirlenen güzergahlardaki bazı taşınmazların DSİ tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Kararda çalışma yapılacak bölgenin haritasına da yer verildi.

Kaynak: AA / Mert Davut
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