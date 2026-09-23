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Bitlis Adilcevaz'da fasulye hasadı başladı, kilosu 60-70 TL'den alıcı buluyor

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Bitlis Adilcevaz'da fasulye hasadı başladı, kilosu 60-70 TL'den alıcı buluyor
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Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde fasulye hasadı başladı; tarlada kilosu 60-70 TL'den alıcı bulan üründe yağışların fazla olması nedeniyle iyi rekolte bekleniyor. Hasadın ilçe ekonomisine ve bölgedeki istihdama katkı sağlaması öngörülüyor.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde tarımsal üretimin önemli ürünlerinden olan fasulyede hasat sezonu başladı.

Tarım ve hayvancılığın önemli geçim kaynakları arasında yer aldığı Adilcevaz ilçesinde fasulye hasadı başladı. İlçenin verimli tarım arazilerinde yetiştirilen fasulyeler, üreticilerin yoğun çalışmalarıyla toplanarak satışa hazırlanıyor. Tarlada kilosu 60-70 TL'den alıcı bulan fasulyede bu sene yağışların fazla olması nedeniyle iyi bir rekolte bekleniyor. Üreticiler için uzun ve zahmetli bir sürecin ardından başlayan hasat, tarlalarda yoğun bir çalışma temposunu da beraberinde getiriyor. Toplanan fasulyeler, ayıklama ve paketleme işlemlerinin ardından tüketiciyle buluşturulmak üzere hazırlanıyor.

Üreticiler, fasulyenin bölge ekonomisine önemli katkı sunduğunu belirterek, kaliteli ve verimli bir sezon geçirilmesinin kendileri açısından büyük önem taşıdığını ifade ettiler. Furkan Alageyik isimli çiftçi, sabahın erken saatlerinde tarlanın yolunu tuttuklarını belirterek, "Özenle yetiştirdiğimiz fasulyeleri hasat ediyoruz. Hasat döneminin başlamasıyla birlikte ilçede tarımsal hareketlilik de arttı. Sezonun bereketli geçmesini umut ediyoruz" dedi.

Adilcevaz'ın tarımsal üretim kültürünün önemli bir parçası olan fasulyenin hem ilçe ekonomisine hem de bölgedeki istihdama katkı sağlaması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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