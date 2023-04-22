Bitkileri zararlılardan korumada yerli üretim atağı

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünce (TAGEM) yürütülen projelerle, bitki zararlılarıyla yerli imkanlarla mücadele konusunda önemli kazanımlar elde edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünce (TAGEM) yürütülen projelerle, bitki zararlılarıyla yerli imkanlarla mücadele konusunda önemli kazanımlar elde edildi.

AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgiye göre, tarımsal üretim alanında bitki sağlığının korunması kapsamında kullanılan koruma ürünlerinin doğru zamanda, önerilen dozda ve tavsiye edilen üründe uygulanması halinde insan, bitki ve çevre sağlığına olumsuz etkisi bulunmuyor.

Avrupa Yeşil Mutabakat'ı çerçevesinde 2030'a kadar zararlı organizmalarla mücadelede pestisit kullanımının yüzde 50 azaltılması hedefleniyor.

Bu kapsamda yerli ve milli üretimi desteklemek, tarımsal üretkenliği güçlendirerek sürdürülebilir tarım ve gıda sistemlerini destekleme çabalarını hızlandırmak, bilime dayalı ve iklim değişikliğine karşı tarımsal yenilikler ile kimyasal kullanımının azaltılması için çevre dostu alternatif metotları geliştirmek ve bunların uygulanması için araştırma ve teknolojiye yapılan yatırımları artırmak önem taşıyor. Bu çerçevede Bakanlık bünyesindeki Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığına bağlı enstitülerde çalışmalar devam ediyor.

Ziray, ülke tarımının hizmetinde

TAGEM'e bağlı Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsünce geliştirilen tamamen yerli bitki koruma ürünü "Ziray" (cezbedici), zeytin sineği ve Akdeniz meyve sineğiyle mücadele için ülke tarımının hizmetine sunuldu.

Fiyatı ithal menşeli cezbedicilerin beşte biri düzeyinde olan ürünün içeriğinde litrede 120 gram hidrolize protein bulunuyor.

Hava akımlı tarla pülverizatörü geliştirildi

Üreticinin alım gücüne uygun yerli üretim ve daha yeni teknolojilere sahip makineler için imalatçılarla işbirliği de havadan ilaçlamanın özellikle 2004 yılından itibaren kademeli olarak kaldırılmasıyla hız kazandı.

Bu kapsamda uygulayıcıya ve çevreye yönelik risk potansiyelini en düşük seviyeye indirip ilaç kullanımında maksimum düzeyde etkinlik elde etmek için "Ülkesel Süne Projesi" altında Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü ve özel sektör işbirliğiyle, yardımcı hava akımlı tarla pülverizatörü yerli imkanlarla üretildi.

Söz konusu pülverizatör, özel sektör tarafından yurt içinde ve dışında üreticilerin hizmetine sunuldu.

Ayrıca, benfluralin etken maddesi kullanılan emülsiyon konsantre tipi bitki koruma ürünü de yerli imkanlarla geliştirildi. Böylece ekim öncesinde, ayçiçeğinde sorun olan dar ve geniş yapraklı yabancı otların kontrolünde büyük oranda başarı sağlandı.